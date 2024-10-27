男女「聖人模式時間」差很大！醫教3招快速再戰

▲聖人模式男女都有，這是種身體保護機制。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否曾經歷過另一半激情後倒頭就睡，少了親親抱抱讓人覺得不夠體貼？其實這是生理機制「聖人模式」所致。泌尿科醫師莊豐賓指出，這是種身體保護機制，在高潮後身體會分泌催產素及泌乳激素，使人安定、降低性刺激的反應，不管男女都有，只是女性只有6分鐘、男性則長達25分鐘，若想要縮短「不反應期」時間，他大方分享3招。

開業泌尿科診所院長莊豐賓醫師在粉專PO文說明，聖人模式學名稱「不反應期」，而不論男女都有聖人模式。根據調查，男性96%有過聖人模式經驗，而女性則有64%，只不過女性的不反應期只有6分鐘，男性高達25分鐘。

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▲男女聖人模式時間差很大，想要縮短不反應期，醫師有3招分享。（示意圖／記者劉維榛攝）

想要縮短不反應期，莊豐賓分享3大祕訣：

縮短聖人模式方法1：運動

無論是有氧或無氧運動，都能增加心血管及肌肉功能，有些醫療院所有提供肌緊椅服務，能有效鍛鍊骨盆底肌，提升性功能表現。

縮短聖人模式方法2：製造新鮮感

新鮮感能使性慾高漲，以增加性生活頻率，改善不反應期。因此提醒各位，可以創造特別活動，增添彼此的情感。

縮短聖人模式方法3：壯陽藥物

坊間4種合法的壯陽藥物都能夠改善不反應期，其中的一氧化氮成分更是關鍵。

莊豐賓提醒男性們，在愛愛結束後，千萬別射後不理、倒頭呼呼大睡，記得在女性高潮後的30分鐘來個愛的抱抱等貼心動作，不只能營造雙方良好的情感關係，也可以改善不反應期。