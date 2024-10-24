國一男半年長7公分！醫曝「最佳轉骨期」：最好晚上10點前睡

▲醫師提醒，轉骨期是長身高最好的時機。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名國一男生因身高發育遲緩且伴隨過敏問題來求醫，經過綜合治療，男生半年內從156公分長到163公分。醫師指出，現代醫學指出，女生在10至13歲、男生在12至16歲的青春期中，身高和體型會快速改變，這段期間也是第二性徵逐漸發展的時期，中醫的觀點中，此階段被稱為「轉骨期」，是長身高最好的時機，也建議要在晚上10點前入睡。

根據中醫理論，青春期的轉骨調理需要順應四季自然變化的規律，即「春生、夏長、秋收、冬藏」的概念。萬芳醫院傳統醫學科林文勝醫師指出，秋天的「白露」節氣（每年約在國曆9月8日或9日）後是轉骨的最佳時機，此時配合轉骨湯、中藥粉等進行調養，有助於身體儲存能量，幫助青少年在生長發育的關鍵期達到最佳狀態。

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針灸作為中醫常用的輔助療法，也在轉骨調理中扮演重要角色，林文勝分享，該國一男童經過綜合治療，包括中藥調理、轉骨湯及一周1次的針灸療程，這名男童半年內從156公分長到163公分，且過敏症狀改善，睡眠品質也跟著提升。

林文勝進一步解釋，青春期的成長發育除了與充足的睡眠密切相關，均衡的飲食也至關重要，如果孩子有過敏等健康問題，這可能會影響睡眠品質，進而干擾生長激素的分泌，影響發育，針對運動量不足或錯過成長黃金期的孩子，針灸則可以幫助調理體質，疏通經絡，刺激生長板，促進骨骼發育。

除了中醫調理與針灸療法，林文勝強調，良好的生活習慣也是轉骨成功的關鍵，建議青少年應在晚上10點前入睡，以便在生長激素分泌的高峰期獲得充足的休息，另外跳繩、跑步、打籃球等運動則有助於骨骼受力，進一步刺激生長因子的分泌。