ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

新北再增1例本土登革熱！70歲男曾有管制區周邊活動史

新北市衛生局登革人防治。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市衛生局持續進行登革熱防治。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今公布新增1例本土登革熱病例，經調查潛伏期間曾在管制區域周邊自有土地活動，研判感染與現有高風險區域有關。根據統計，截至10月22日，新北累計68例本土登革熱病例。

新增個案為中和區70歲男，10月21日出現發燒、頭痛、關節痛/骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，已將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等高風險區域列為管制區域，禁止民眾進入，同時持續執行管制區域環境噴消及孳生源清除作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

考量山區是蚊子的天然孳生源，管制區域周邊仍有感染登革熱風險，呼籲市民朋友減少管制區域周邊日常活動，並配合市府防治針對自有土地孳清及噴消，避免孳生病媒蚊。陳潤秋強調，市府團隊加強管制區域周邊及社區巡査，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立38件。

陳潤秋提醒，近期受颱風影響偶有降雨，雨後請民眾務必巡視住家周遭環境，積極落實「巡倒清刷」清除積水容器避免養蚊。進行戶外活動時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分之防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

關鍵字： 新北市衛生局 登革熱

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中年男無病史竟心臟驟停！中西醫結合治療助他免換心、截肢

快訊／大肚回收場狂燒惡臭飄向彰化　中市環保局持續監測PM2.5

彰化傳出本土登革熱首例「發病前曾到中和」　接觸者皆無症狀　

連鎖中醫成立關懷協會！盈餘發獎助學金　助偏鄉提升醫療水準

本土登革熱擴大！彰化現首例個案、中和也爆新病例「監測再延長」

今霜降！醫示警「3疾病」高峰來了：小心久咳難癒

新北再增1例本土登革熱！70歲男曾有管制區周邊活動史

「取卵多不多」不是重點！　醫曝人工生殖「3大錯誤觀念」

變色流感疫苗「同批永久停用」！疾管署拍板　6縣市回收9.4萬劑

北榮、陽明交大解開「肺腺癌轉移」關鍵！有助克服抗藥性

讀者迴響

回到最上面