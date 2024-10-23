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別怕白飯！她推「4種人要吃」：精緻澱粉會是你好朋友

▲吃飯。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲不要害怕精緻澱粉，像是白吐司、白飯，在4個時機點其實很適合吃。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者李佳蓉／綜合報導

很多怕胖、正在減肥的人一看到精緻澱粉就像看到鬼一樣？但其實精緻澱粉並不如大家想像中那麼可怕，營養師彭逸珊表示，有「4個時機」其實很適合吃，像是身體虛弱、腸胃敏感、剛運動完以及要做大腸鏡檢查以前，「精緻澱粉會是你的好朋友」。

營養師彭逸珊在粉專愛健康營養師 珊珊分享，雖然平常都說要多攝取「未精緻澱粉」，因其中的膳食纖維有助於延緩血糖上升，含有的維生素、礦物質也比精緻澱粉更加豐富，但精緻澱粉仍有它的優勢，如白吐司、白飯、清粥等。若是在運動後吃澱粉更不需要感到罪惡，因為身體會傾向回補肝醣而非脂肪儲存，但輕度或中度運動仍會有差別。

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▲平時有便祕困擾的人要小心痔瘡找上門。（示意圖／ETtoday資料照）

▲腸胃炎、拉肚子時食用精緻澱粉可降低腸胃道刺激。（示意圖／ETtoday資料）

彭逸珊盤點出4個適合吃精緻澱粉的時機：

1.身體虛弱時

例如在經歷手術後或大病初癒時，身體在承受巨大壓力時消化機能會下降，這時吃精緻澱粉較合適。

2.腸胃敏感時

腸胃炎、拉肚子時因消化道非常敏感，而食用精緻澱粉可以降低腸胃道的刺激。

3.運動後

運動後吃澱粉可幫助運動中流失的肝醣回補，相對不用擔心脂肪儲存。

4.大腸鏡檢查前

鏡檢前需要清空腸道，簡單的精緻澱粉可以大幅降低殘渣。

中醫師李琪接受潮健康訪問時曾指出，白飯具有益氣生津的作用，故能補充腸道水分、較不易便秘，排便困難者應適量攝取。提及哪些人「最適合天天適量吃白飯」？她建議，胃病族群如胃炎、胃食道逆流、消化不良、經常脹氣、便秘及腹瀉者，每天應至少吃一碗白飯，對腸胃吸收有幫助。

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