專家勸「晚上少吃太甜水果」！　5原因曝：影響睡眠

▲專家提醒，高糖分水果晚上要少吃。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣是水果王國，適量攝取水果好處多多，但營養學專家洪泰雄老師則提醒「晚上少吃甜度高的水果」，可能使得血糖飆升，因胃部不適影響睡眠，甚至增加蛀牙風險及不利於體重管理。他建議，若想在晚上吃水果，可以選擇一些糖分相對較低的水果，如藍莓、草莓、柚子或蘋果等，其富含纖維及各類營養素，更適合在晚上食用。

營養學專家、台大生物產業學系老師洪泰雄在個人臉書分析「晚上少吃甜度高的水果」的5大原因。他指出，甜度高的水果通常含有較高的天然糖分，如果糖和葡萄糖，在晚上食用恐致血糖水平迅速上升，這對於糖尿病患者或需要控制血糖者而言尤其重要。

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▲過多糖分攝取恐影響睡眠品質。（示意圖／記者謝婷婷攝）

再者則是消化問題，洪泰雄表示，晚上食用高糖分的食物可能影響消化，尤其是在距離睡前不久時吃，可能造成胃部不適或影響睡眠品質；此外，他也提到，高糖水果通常熱量較高，於晚間攝取過多熱量可能會影響體重管理，特別是若在晚上活動量較少的情況下。

洪泰雄接著說，另有研究發現，過多的糖分攝入恐影響睡眠品質，引發入睡困難或容易在夜間醒來。而值得注意的是，晚上吃甜食還可能增加蛀牙風險，因為口腔中的糖分會成為細菌的食物，進而產生酸性物質，損害牙齒健康。