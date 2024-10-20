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中年男用「陰莖環」拔不掉！醫示警「1材質」別亂用

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲一名男性買陰莖環回家使用，沒想到竟卡住拔不下來。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者趙于婷／台北報導

近來坊間出現標榜能加強勃起硬度與持久性的「陰莖環」，一名中年男性看到廣告後購買使用，沒想到套上後竟拔不下來，緊急前往醫院就醫協助取下。醫師提醒，使用陰莖環建議以塑膠材質為主，避免使用金屬材質，萬一有突發狀況才比較好處理。

臺北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師許哲維指出，該個案因為步入中年，時常覺得欲振乏力，看到相關廣告非常心動，立馬下單火速拆封使用，萬萬沒想到套上後卻拔不下來，緊張的跑來醫院就醫，最後還好順利將陰莖環取下，後續也並未造成長期的後遺症。

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許哲維說明，針對這種「陰莖絞勒」情況，國外相關醫學期刊認為，因年紀不同，可能和對性好奇、希望提升性功能以及長期尿失禁使用尿套有關，國內過往相關案例較常發生在老年人，長期臥床合併尿失禁，使用尿套時因照護者疏於注意，進而導致陰莖絞勒。

不過近年來因男性功能越來越被各界所重視，網路或坊間通訊軟體上出現各種偏方的廣告，許哲維說，若是使用陰莖環時，須避免使用金屬材質，建議以塑膠材質為主，萬一有突發狀況也比較好處理，但各種方式均有其優缺點，建議與醫師充分溝通諮詢後，選擇最適合自己的處理方式。

針對勃起障礙，許哲維強調，臨床上會詢問病人相關病史和評估其風險因素，進一步抽血或安排相關檢查，最後針對病人不同需求給予後續治療，可能的治療選項包括口服藥物、針劑、體外震波、合併治療或是以生活作息調適為主。

許哲維提醒，「居家辦公少外出、常熬夜追劇或是運動頻率下降」，這些都是男性勃起功能的沉默殺手，此外，若發現有血精、血尿等問題時，更應該積極求診、接受檢查，切勿相信傳統偏方。

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關鍵字： 不舉 陰莖環 泌尿科

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