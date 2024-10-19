任容萱「瘦身有成」紅毯大秀美腿　醫揭她用4招突破減重瓶頸

▲第59屆金鐘獎節目類星光大道-任容萱《山裡來了熊孩子》。（圖／攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

任容萱憑節目《山裡來了熊孩子》入圍第59屆金鐘獎《益智及實境節目主持人獎》，一襲黑色合身高訂開岔禮服現身紅毯，罕見大秀修長美腿，驚豔全場。其實任容萱過去依賴「少吃多動」的減重方式，30歲之後成效逐漸遲緩，體重反而「一年增加一公斤」，尤其下半身脂肪囤積更是長期讓她的服裝選擇受限，在接受專業醫師的協助下終於成功突破減重瓶頸，醫師也將4大秘訣一次公開。

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▲初日診所鄧雯心醫師（左）幫任容萱量身打造專業的減重計畫，成功幫助她突破減重瓶頸。（圖／初日診所提供）

收治任容萱的初日診所副院長、家醫科醫師鄧雯心指出，女性減重卡關多與荷爾蒙密切相關，任容萱接受荷爾蒙檢測，才發現胰島素阻抗異常偏高、甲狀腺功能異常及環境荷爾蒙數值偏高。三大荷爾蒙失調，除了體脂難降，也間接導致雌激素不平衡，進而影響下半身體態。鄧雯心為她量身打造8周的減重計畫，成功幫助突破減重瓶頸，最終在金鐘紅毯上呈現出最美的姿態：

秘訣1：飲食順序調整與控糖策略

任容萱過去一直認為減肥就要少吃，並且遠離所有甜食，甚至曾在甜甜圈店「望梅止渴」。但調整飲食順序，才是穩定血糖、避免糖癮的關鍵。依循「水、肉、菜、飯、果」的原則，不僅能有效控制食慾，還能逐步戒掉對糖的依賴。在正確觀念下，甚至讓她在出國旅遊後體重沒增加，體脂反而下降。

秘訣2：營養均衡，吃對食物

過去，任容萱對脂肪十分謹慎，甚至吃牛排時只敢選擇最瘦的部位。但正確攝取充足的蛋白質、蔬菜與好油脂，除了能幫助提升飽足感，還可以有效減少對零食的依賴。像是橄欖油、酪梨油等「好油脂」，不僅不會阻礙減重，還有助於抗發炎和提高身體代謝。正確選擇營養，遠比單純的節食或少油少鹽來得重要。

▲第59屆金鐘獎節目類星光大道-任容萱《山裡來了熊孩子》。（圖／攝影中心攝）

秘訣3：適當重訓，塑造美迷人曲線

運動可以抗發炎，改善胰島素阻抗，平衡荷爾蒙，且從檢測結果推測，任容萱若非一直保有運動習慣，可能早在變胖前健康就會先出現問題。鄧雯心醫師指出，在減重中加入重訓，有助於塑造更緊實的體態。若再結合HIFEM高強度電磁雕塑技術，曲線還能更為突出。

秘訣4：護肝點滴療法，全面調理

在飲食的基礎上，鄧雯心醫師為任萱量身訂製靜脈營養點滴的介入。透過提高微量元素和抗氧化物的體內濃度，幫助改善荷爾蒙問題，同時協助抗發炎並提升肝臟機能，讓減重的成效更明顯。