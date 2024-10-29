解救男人底腺問題！醫：超微創「攝護腺拉開術」10-30分鐘搞定

▲《雲端保健室》節目探討男性攝護腺肥大困擾，並由專業醫師提出「攝護腺拉開術」的解方，成為男性底腺救星。（圖／翻攝自影片，下同）

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攝護腺肥大是一種男性專屬的長壽病，更是挑戰了古今中外「男人底腺」的大問題！先前英國查爾斯國王就傳出接受攝護腺手術治療，國內政治人物如連戰、蕭萬長、江丙坤、陳水扁到蔣介石、蔣經國兩位已故總統，晚年也都有攝護腺肥大導致尿路阻塞的問題並接受手術治療。然而如此普遍的攝護腺肥大到底會有什麼問題，不開刀也能治療嗎？《雲端保健室》節目中，專業醫師提出「攝護腺拉開術」的解方，成為男性底腺救星。

▲先前英國查爾斯國王就傳出接受攝護腺手術治療。

林口長庚高齡泌尿科主任侯鎮邦指出，台灣攝護腺肥大盛行率約在50歲以後，每增加10歲就提升10%，到了80歲後約8成男性都會罹患。當攝護腺增大時會壓迫和阻塞尿道，引起泌尿症狀包括：頻尿、夜尿、尿流細小無力、尿速慢、殘尿感、尿失禁或是解尿時要用力才能解出來，解完後還會滴滴答答，雖然攝護腺肥大是一種良性疾病，與攝護腺癌無關，但也會大大地影響生活品質。

▲馬力歐分享高齡80歲的爸爸飽受攝護腺肥大之苦。

誘發攝護腺肥大原因有很多，包含隨著年紀增長，家族病史，不良生活方式或不良的飲食習慣，如：高脂肪食物、過度攝取紅肉、過量咖啡因及飲酒，抽菸等，節目中資深演員馬力歐也分享高齡80的爸爸就有攝護腺肥大困擾影響生活品質，而且馬力歐本身也在50歲一過後，就明顯感受到攝護腺肥大在排尿時的困擾，甚至會擔心影響性功能；資深醫藥記者洪素卿也分享，攝護腺肥大會與許多疾病相連結，不少患者就醫態度消極，聽信坊間食補偏方或壯陽保健品以為可以治癒反而延誤就醫，嚴重還可能導致膀胱永久性損傷。

侯鎮邦醫師強調，切勿聽信攝護腺按摩、攝護腺排毒的說法，這些都是沒用的，必須接受專業治療，主要分為破壞性及非破壞性兩大類。他指出目前90%的攝護腺肥大透過藥物治療都有效，若有不良反應再進一步介入治療。而破壞性治療方法包括早期的傳統開腹手術、內視鏡攝護腺手術、雷射手術、水蒸氣消融等都有，然而術後修復期長及副作用常令患者卻步，而最新的非破壞性超微創手術「攝護腺拉開術」只要10-30分鐘，就能解決男性攝護腺肥大問題。

▲侯鎮邦醫師分享攝護腺拉開術侵入性低且出血低，可保留最多組織，不影響性功能。

侯鎮邦醫師說明，攝護腺拉開術就像打開窗簾一樣，將攝護腺肥大壓縮的尿道空間打開搭配永久植入物固定，因此不只能保留最多攝護腺組織，且侵入性極低、出血也很少，甚至免放尿管或最多只放一天，手術時間短只要10~30分鐘，採局部麻醉即可、恢復快，甚至門診手術就可施作，而且不會造成新發生的性功能或射精功能障礙，惟須注意攝護腺拉開術有關鍵80克的門檻，一般醫師透過攝護腺超音波或指診即可評估患者狀態是否可施作。

侯鎮邦醫師近一步指出，攝護腺拉開術目前文獻證實可預期療效長達5年以上，且復發率極低，若多年後有需要也可再次施作植入，由於植入物為極小鎳鉻材質支架，完全不影響海關偵測，患者可放心。

聽完醫師詳細的分析，馬力歐表示過去他比較保守，覺得接受藥物治療即可，如今攝護腺拉開術聽起來風險低且可保持男性雄風，成為未來他有需要時的首選。而醫師也另外提醒患者術後一個月要避免「累、痠、喘、跨坐」4大類的生活模式及運動，約1個月後即可視復原情況進行性行為，日常生活盡量保持正常作息即可。

攝護腺肥大的問題的發生率非常高，在邁向高齡化社會的現今，身為男性，沒人能保證自己一定成躲得過。沒有最好的治療，只有最適合的治療，不要諱疾忌醫，早期就醫治療，就能為自己維持日夜生活品質與性功能。熟齡男性的底腺，有進步的醫學替大家守護。