防埃及斑蚊北港過冬！莊人祥赴雲林共商防治計畫　拚下月起執行

▲疾病管制署莊人祥署長南下拜會雲林縣張麗善縣長共商北港鎮埃及斑蚊消除計畫，藉由整合跨局處資源，執行相關防治工作，控制埃及斑蚊分布。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國衛院監測發現，傳播登革熱風險較高的埃及斑蚊竟跨越北回歸線，出現在雲林縣北港鎮。疾病管制署署長莊人祥今（16）日南下拜會雲林縣長張麗善，共商因應策略。莊人祥受訪強調，不能等埃及斑蚊立足才處理，雲林準備擬定「北港鎮埃及斑蚊消除計畫」力拚11月開始執行，不讓埃及斑蚊在北港過冬。

埃及斑蚊原本分佈在北回歸線以南的縣市，但國衛院最新監測卻發現，埃及斑蚊竟北移至雲林縣北港鎮，分布在5個里，範圍在500公尺內，是否確定北移仍待觀察，埃及斑蚊族群能否在北港順利過冬則是主要關鍵。

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莊人祥表示，埃及斑蚊傳播能力高於白線斑蚊，且喜歡在戶內生活，一旦在當地立足，將增添防治困難，也增加疾病傳播風險，因此希望雲林縣能在冬季前將埃及斑蚊自北港鎮消除。

莊人祥肯定雲林縣政府超前部署，提出「北港鎮埃及斑蚊消除計畫」，並建議縣府藉由整合跨局處資源，執行相關防治工作，教導民眾做戶內戶外孳生源清除，控制埃及斑蚊分布，不讓埃及斑蚊於雲林縣立足過冬，預計最快11月開始；計畫經費部分雲林縣將先動支地方政府預算，疾管署亦會全力支持。

疾管署已商請蚊媒中心持續監測雲林縣北港鎮埃及斑蚊分布情形，將配合雲林縣於計畫執行期間協同辦理教育訓練、派員實地查核指導、及評估防治成效。

張麗善表示，雲林縣府在經歷去年古坑鄉疫情後，已具備跨局處防治工作及應變經驗，將全力動員防治，也呼籲民眾配合縣府防治工作，主動清除戶內外積水容器，落實巡、倒、清、刷，不讓病媒蚊孳生。

疾管署呼籲，民眾日常生活應注意防蚊，避免被叮咬而感染，如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀請儘速就醫並主動告知醫師國內外的旅遊活動史；也請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。