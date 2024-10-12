維生素D不足會讓血管彈性變差　中正大學科學研究新發現！

▲▼ 中正大學運動科學研究新發現，人體維生素D不足對於心血管會增加隱形風險 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學運動科學研究團隊最新研究顯示，維生素D除了對骨骼健康至關重要，也對運動後的心血管功能發揮關鍵作用。由運動競技學系教授何承訓領導的研究團隊發現，維生素D缺乏者在運動後血管彈性和血壓調節能力明顯較差，這可能是心血管疾病的早期預警信號。這項突破性研究成果已發表於國際權威期刊《國際運動營養學會期刊》（Journal of the International Society of Sports Nutrition）和《營養素》（Nutrients）。

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中正大學運動科學研究團隊成員由該校運動競技學系暨運動休閒教育研究所、教育學研究所運動與休閒教育組，以及國立臺灣體育運動大學競技運動學系的師生組成。該團隊對50名健康年輕男性進行測量，觀察他們在高強度運動後30分鐘內的動脈硬度。

研究結果顯示維生素D缺乏者的動脈硬度顯著高於維生素D充足者，表示維生素D不足會影響運動後的血管彈性。團隊進一步分析發現，維生素D水平越低，運動後動脈僵硬程度越高。然而這些變化在靜止狀態下難以察覺，對未來的心血管健康埋下隱患。

何承訓教授團隊在2024年的另一項研究探討了維生素D與血壓調節的密切關聯。結果表明，維生素D充足者在中等強度耐力運動後能更快有效地降低血壓，並維持更佳的血管彈性。相比之下，維生素D缺乏者的血壓調節能力較差。這項研究亦揭示維生素D缺乏可能成為未來心血管疾病的隱形風險。

何承訓指出，隨著全球維生素D缺乏現象日益普遍，其團隊研究成果在運動科學和醫學領域具有重大意義，也為我們敲響了警鐘。上述兩個不同研究皆顯示維生素D對運動後心血管健康有深遠影響，故提醒運動愛好者和健康管理者，維持充足的維生素D水平是預防心血管疾病的關鍵措施之一。

隨著維生素D對心血管健康的重要性日益受重視，專家建議日常可透過曬太陽和食物攝取來保持足夠的維生素D水平。每天早上或下午曬15至30分鐘太陽，有助於促進體內維生素D的自然合成。此外，鮭魚、鱈魚肝油、蛋黃等食物都是富含維生素D的優質來源。如果無法透過曬太陽或飲食獲得足夠的維生素D，醫師建議服用維生素D補充劑也是安全有效的選擇。

研究成果相關連結:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15502783.2024.2410426#abstract

https://www.mdpi.com/2072-6643/14/15/3074