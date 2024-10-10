汪建民癌逝！營養師揭「地中海飲食模式」防肺腺癌：中老年更顯著

▲汪建民因罹患肺腺癌第四期，且癌細胞已擴散至腦部，於7日晚間撒手人寰，享年56歲。（圖／翻攝自汪建民臉書）

記者閔文昱／綜合報導

56歲男星汪建民罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至腦部與骨頭，7日晚間不敵病魔逝世，噩耗曝光後，除了引發外界不捨，也掀起國人對肺癌的關注。對此，營養師薛曉晶也分享「地中海飲食模式」，對於預防肺腺癌，以及該病患者的康復和生存有重要影響。

根據世界衛生組織數據，全球癌症死亡人數中，肺癌位居首位，而在台灣，肺癌佔所有癌症死亡人數的五分之一（19.3%），已連續18年成為國內十大癌症死因之首。

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為此，薛曉晶在粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，「地中海飲食模式」的主要特點包括高纖維、高豆類、高堅果、高魚類、低紅肉、低糖、低加工肉品以及使用橄欖油等，這些食物中含有豐富的營養素和植化素，有助於降低罹患肺腺癌的風險。

▲薛曉晶建議，應遵從地中海飲食，增加蔬果、全穀物、豆類等植物性食物的攝入。（圖／資料照）

薛曉晶引述2022年《Nutrition and Cancer》期刊的一項研究指出，地中海飲食模式與肺癌風險呈現負相關，隨著地中海飲食模式得分越高，肺腺癌的風險降低了9%，這種飲食模式對於防止炎症、促進細胞凋亡和調節免疫系統都有重要作用。她認為，這種飲食模式尤其在中老年人群中效果更顯著。

薛曉晶建議，增加膳食纖維的攝取，可以幫助消化和排便，減少便秘和大腸癌的風險。同時，膳食纖維也可以調節腸道菌群的平衡，減少慢性發炎，有利於排出體內的有害物質和致癌物質。

另外，大豆異黃酮的攝取也是預防肺腺癌的重要方式。大豆異黃酮具有抗氧化、抗發炎作用，可以減少自由基的產生和細胞損傷，進而減少肺腺癌的發生和轉移。

薛曉晶強調，減少紅肉與加工肉類的攝取，因為這類食物是高脂肪、高膽固醇、高鈉的食品，長期攝入會增加肺腺癌的風險。此外，避免攝入內臟類食物、過量的視網醇（維他命A）和啤酒，這些對肺臟而言是不健康的食品，長期攝入也會增加肺腺癌的風險。