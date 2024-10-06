3種人「不適合喝酒」！食道癌機率多14倍　醫點名50%台灣人

▲有近50%台灣人缺乏代謝乙醛的基因，喝酒容易臉紅。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

「無聲殺手」食道癌陸續奪走不少名人的性命，像是裕隆集團董事長嚴凱泰、演員安迪及香港武俠片巨星徐少強。胃腸肝膽專科醫師吳宗勤提醒，菸、酒、檳榔是食道癌3大殺手，更點名「3種人」不適合喝酒，包括一杯就倒、一杯臉紅、以及喝酒後就宿醉頭暈者，其中喝酒易臉紅是警訊，此類人罹患食道癌機率相較不會臉紅者高出14倍。

吳宗勤醫師在粉專《腹內的日常 吳宗勤醫師》衛教指出，除了菸、酒和檳榔，過熱及過酸的飲食（檸檬汁與醋當水喝）也是另類的食道癌刺客，不得不小心。

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吳宗勤提到，如果喝酒臉紅，那就是身體的保護色，「告訴你，我不適合喝酒。」並說明，喝酒臉紅和酒精代謝有關，當酒精進入體內，會先由「乙醇去氫酶」代謝成毒性乙醛，再由「乙醛去氫酶」代謝為無毒的乙酸，最終代謝成二氧化碳和水。不過，有近半數的亞洲人缺乏代謝乙醛的基因（ALDH2基因缺陷），台灣人比例近50%，當喝下大量酒精，卻缺乏乙醛去氫酶，就會導致致癌物乙醛無法代謝、累積在體內，使血管擴張，產生酒後臉紅。

▲喝酒容易臉紅者，罹患食道癌的機率高出14倍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

吳宗勤示警，「喝酒容易臉紅」的人，罹患食道癌的機率，相較於不會臉紅的人高出14倍，若每天喝超過30克酒精，罹癌風險甚至會超過100倍。至於30克酒精是多少？他經計算指出，約為50ml的58%高粱、50ml的60%威士忌、200ml的15%紅酒、600ml的5%啤酒。

「一杯倒的人不適合喝酒、一杯臉紅的人不適合喝酒、喝酒後就宿醉頭暈的人不適合喝酒。」吳宗勤強調，基本上代謝酒精很慢、很容易出現酒醉相關症狀者，都不適合喝酒。而臉紅是個最容易被發現的食道癌保護色，他提醒，一旦家人或朋友喝酒後易臉紅，「就不要再灌他酒了」。而喝酒不易臉紅者也最好別喝，因為喝酒帶來的危害不只食道癌。