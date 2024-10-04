他痛喊「GG被磚塊砸中」斷了！醫見1詭異點：看破不說破

▲男子陰莖骨折，稱是被磚塊砸中，讓醫師白眼「不要騙我」。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

GG斷掉的新聞時有所聞。泌尿科醫師顧芳瑜分享，曾遇過一名男子自稱在工地巡視時「意外被磚頭砸到」，導致陰莖骨折，不過他一聽立馬揪出詭異之處，試問，「在工地巡視，陰莖通常是軟的狀態，怎麼會是硬的呢？」推測對方當時可能在做色色的事，直呼「不要騙我是被磚塊打到，我才不相信你！」

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜在粉專分享影片，指出因台灣的汽車旅館競爭激烈，業者為了滿足顧客的好奇心與幻想，設計各種主題情境的房型，像是賭場、監獄、擂台，甚至還有捷運車廂。不過他提醒，千萬別在捷運上發生性行為，若做到一半捷運突然急煞車，男生陰莖可能「咚」地一聲撞上去，會因此骨折。

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顧芳瑜接著分享，曾收治一名患者，求診時自稱在巡視工地時，不慎被磚頭砸到陰莖，進而導致骨折。他當下就驚覺不對勁，因為一般在工作時GG是呈現軟趴趴的狀態，不可能會是硬的，推測男子當時一定是在做壞壞的事。他也在影片中寫下，「醫生什麼大風大浪沒見過，只是看破不說破。」

顧芳瑜藉此衛教，男生的陰莖是沒有骨頭的，會出現人類陰莖骨折，其實是白膜破裂。他說明，陰莖內有海綿體，其外層則是白膜，是很堅韌的構造，因此當太過用力撞擊時，就會從白膜處撕裂開一個洞，使陰莖變成彎的，「折成像薩克斯風的形狀」。