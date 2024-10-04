人夫GG壞不起來！幾天後「突倒地急救」　醫：差3分鐘就去了

▲人夫工作到一半突然胸悶倒地，緊急送醫診斷出心肌梗塞。（示意圖／記者李毓康攝）



記者李佳蓉／綜合報導

一名人妻和先生感情很好，但最近暗示另一半想要激戰一番，總被以「下了班好累、不想要」回絕，讓她相當納悶。怎料幾天後，突然接到先生工作到一半突然倒地送醫的電話，被診斷為心肌梗塞，急診醫師還說「差3分鐘，可能就去（過世）了」。隨後抽血檢驗才得知先生患有高血脂、脂肪肝，恐是連帶影響GG無力的原因。

營養師方慈聲在《哈囉，你有事嗎？》節目中分享，有次和閨蜜喝下午茶時，對方突然爆料，覺得先生可能有外遇，當下令她相當吃驚。追問下得知男方最近總是以好累、沒性致拒絕閨蜜的求歡，甚至愛愛到一半就舉白旗投降，小弟弟直接垂頭喪氣，懷疑他已經在外面「吃飽了」才提不起勁。沒想到才過幾天，就從閨蜜社群上發布的動態，驚聞男方送急診了。

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方慈聲經了解後，得知閨蜜的先生工作到一半突然胸悶直接倒地，被同事發現後緊急送急診，檢驗出來是心肌梗塞。醫師更提及，「再差3分鐘，可能就去了。」後續在心臟裝了支架，病況才穩定下來。

▲經抽血檢驗發現，GG壞不起來與他高血脂、脂肪肝有關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

方慈聲說，閨蜜的先生經過抽血檢驗，才發覺血脂、血膽固醇都超標，還有輕度脂肪肝，因血脂太多破壞血管彈性，而陰莖要勃起血液必須通順、要能完整地充血，一旦血脂肪高，血管容易塞住充不了血，陰莖就像充不了氣的氣球東倒西歪，「小弟弟先塞住後，再來可能就塞腦血管，引發中風很嚴重。」

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾指出，造成勃起功能障礙有4大原因，其一為內科疾病方面問題，如高血糖、膽固醇偏高及三酸甘油酯問題；再來與男性荷爾蒙低下有關。第3則是血管性因素，大家可試想主動脈為國道，會分出「省道」內陰動脈，其可細分為陰莖動脈，再細分為海綿體、海綿體動脈等「鄉間小路」。

第4則是精神狀態、心理方面的因素，邱鴻傑說，應檢查是否合併憂鬱症，或是心因性問題，如性對象並非自己所愛，就容易有勃起功能障礙。