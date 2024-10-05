男喝1飲品喝到換肝！　醫嘆「肝臟只剩1／3」：惡化速度比想像快

▲胖男飲食不忌口，愛喝含糖飲料、吃油炸物，肝硬化提早報到只能換肝。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

文／胃腸肝膽科醫師錢政弘

案例分享：脂肪肝竟須換肝！

我常被問到：「脂肪肝變成肝硬化要多久的時間？」我多半會回答：「大約20到30年…」不過現在我要改口說：「最快是14年！」

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最近我遇到一位48歲的男性病患，他在15年前曾經在我的門診追蹤。當時他33歲，身高163公分、體重95公斤，肝指數過高（AST 118, ALT 209, rGT 352），有中度的脂肪肝，沒有B/C肝、沒有喝酒或抽菸，診斷是非酒精性脂肪肝炎。

像這樣慢性脂肪肝炎，平均每7.7年肝臟纖維化會嚴重一個等級，大約30年會肝硬化，而且還會增加糖尿病和心血管疾病的死亡風險，最高多2.5倍。這時應該要積極減重，讓肝臟的脂肪減少，才能避免肝病惡化。

可惜病患看了一年，後來就沒有回診。直到去年他再就醫的時候，就已經是吐血來醫院急救，檢查已經有嚴重肝硬化合併食道靜脈曲張出血和大量的腹水。我拿他的電腦斷層和腹部超音波影像和14年前的舊片相比，肝臟的邊長少30%，推算體積只剩原來的1/3（肝縮小好多啊），肝臟硬化縮小後，肝門靜脈壓力上升，腹腔內的血液無法回流到肝臟，就會持續產生大量的腹水及食道靜脈瘤，到了這個階段，治療方式只有換肝一途。

▲男子的肝臟體積只剩原來的1/3，治療方式只剩換肝一途。（示意圖／記者趙于婷攝）

在過去一年裡，病患每隔一到兩週，必須到醫院抽出腹水，緩解腹脹的症狀，平均每次抽5000毫升，計算下來總共抽了約20萬毫升（200公升）的腹水，真的是苦不堪言。直到最近奇蹟出現，一位年輕人因為發生意外重傷，家屬願意遺愛人間捐出肝臟，這位病患才有幸能「換肝」續命。

我問他：「這幾年怎麼沒有減重？」

他感嘆回答：「我想說脂肪肝不是人人都有嗎？我應該不會這麼衰…。」

我問：「所以…你吃東西都沒忌口？」

他：「對…甜的和油炸的都吃，最胖有到100多公斤，我喜歡喝甜的飲料，果汁、汽水、手搖飲都愛喝，平時從來不喝水…。」

▲含糖飲料和喝酒一樣傷肝。（示意圖／記者許力方攝）

他應該沒想到喝含糖飲料會讓肝臟的纖維化加速，提早肝硬化，跟喝酒一樣傷肝。其實肝硬化也不是完全沒有症狀，像肚子變大有腹水，就是肝硬化的表現，只是病患以為是自己太胖沒在意，一直到雙腳水腫、走路會喘，甚至吐血才看醫生，這時硬化就已經很嚴重了。如果他有早一點回診追蹤，這些問題是可以很快發現及治療的。好在台灣換肝的技術世界一流，病患在肝移植術後恢復得很快，我相信他往後會好好愛惜新的肝臟。

結論是，脂肪肝這問題可大可小，檢查報告出現紅字，就已經是警訊，別置之不理，要積極減重護肝！因為惡化速度可能比想像中得快。

本文經授權轉自：錢政弘 胃腸肝膽科醫師