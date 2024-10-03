想要硬挺GG「最推練1部位」！醫認證：射得又高又遠

▲想要擁有硬挺GG，平時重訓別忘了腿。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男生們想讓「小兄弟」在緊要關頭時勇猛又持久，平時就得開始保養！泌尿科醫師黃冠鈞分享4招，除了少抽菸、睡眠要充足外，重量訓練與凱格爾運動更是激推，尤其著重於「腿部的訓練」，不僅能增加陰莖根部的壓力，使充血陰莖更硬挺，同時能刺激骨盆底肌肉，「精液射得較高較遠」。

黃冠鈞醫師在粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》發文指出，GG的保養首重少抽菸，香菸中的尼古丁會使血管動脈變窄，減少進入海綿體的血液，會因此造成陽痿、陰莖長度縮短、提高罹患攝護腺癌的機率。此外，充足的睡眠也不可少，睡眠不足會導致夜間勃起時間變少，進而使海綿體缺氧、影響勃起功能。

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▲泌尿科醫師認證，腿部訓練能讓陰莖更硬挺、增加射精力。（示意圖／免費圖庫pexels）

「重量訓練」是關鍵，黃冠鈞提到，除了有氧運動外，腿部的訓練也適合作為保養運動，中高強度運動能夠刺激睪固酮分泌，也能提升腿部耐力，藉由訓練刺激坐骨海綿體肌及骨盆底肌肉。他進一步說明，坐骨海綿體肌的收縮可增加陰莖根部壓力，讓已充血的陰莖更加硬挺；而練腿的同時也能刺激到骨盆底肌肉，讓精液射得又高又遠。

至於凱格爾運動，黃冠鈞則說，其有助於強化骨盆底肌肉群，以改善漏尿與早洩問題，還能提升膀胱的控制力，並幫助增強勃起時的硬度與強度。