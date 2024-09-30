90%葉菜被搶光！醫驚曝「超市現場戰況」　這2類剩比較多

▲醫師一到超市，驚見90%的葉菜類都沒了。（圖／蔡明劼醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

山陀兒颱風兇猛且持續增強中，許多民眾為了防颱，手刀衝到超市搶購食材，減重專家蔡明劼醫師也不例外，趁著空檔採買防颱物資，怎料一到現場，驚見葉菜類90%都被搶光了，貨架上只剩下菇類、根莖類存貨較多。他認為，此時區分哪些是蔬菜、哪些是澱粉的能力很重要，另也提醒因蔬菜價格明顯較高，要不要買就看個人需求。

蔡明劼醫師在粉專上貼心補充，除了葉菜類外，不少人對於市面上常見「蔬菜」究竟是蔬菜類還是全榖雜糧類，時常搞不清楚。他也分享圖片指出，屬於蔬菜類的有玉米筍、甜菜根、牛蒡、紅蘿蔔、白蘿蔔及洋蔥。而菱角、蓮藕、皇帝豆、栗子、豌豆、鷹嘴豆（雪蓮子）、芋頭、山藥和玉米則屬於全榖雜糧類，幫助民眾分辨。

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該篇PO文也吸引網友留言回報自家附近的超市現況，笑稱，「每次颱風天可以看出大家對於蔬果和泡麵的喜好程度」、「這是個只有紅蘿蔔受傷的時刻…」、「颱風天前的葉菜類，都會散發出特殊的費洛蒙吸引人」、「大家平常也沒多愛吃蔬菜，怎麼颱風一來就狂搶？」也有人哀嚎，「昨晚去全聯買蛋，正常價格的蛋一盒也沒剩了」。

▼一張圖看懂哪些是蔬菜，哪些是全榖雜糧類？（圖／蔡明劼醫師授權提供）

根據氣象署最新資料顯示，目前颱風中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已接觸恆春半島陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。

▼山陀兒颱風暴風圈觸及恆春半島，預估在高屏一帶登陸。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華說，陸警範圍包括台東、恆春半島、屏東、高雄，預估接近台灣時強度還會增強，登陸以前是極強中度颱風，甚至不排除發展為強颱，落在明天（1日）深夜，預估周三清晨從南部登陸，明到周四上半天是影響最劇烈的時候。