吃東西噎到2方法自救！用力咳嗽有用　醫揭1狀態快掛急診

▲醫師提醒，如果吃東西噎到，建議先評估是否還可呼吸、說話，若無法發聲應盡速至急診。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

吃東西不專心，或是食物黏度較高，不容易咬爛，容易導致噎到。醫師提醒，若不小心有異物卡在喉嚨，建議先評估情況，還可以呼吸或咳嗽時，代表尚未完全阻塞，應盡快採取自救措施，如用力咳嗽，或是哈姆立克法；若無法好好呼吸或發聲，則需盡快前往急診求助。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳提到，人難免有吃東西噎到的經歷。但醫師提醒，當食物或異物卡在喉嚨時，首先要做的是「評估情況」。若還可以呼吸、咳嗽和說話，這表明未完全阻塞，應儘快採取自救措施；但假設已經沒辦法好好呼吸或發聲，建議直接到醫院掛急診。

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胡皓淳說，自救措施有兩種，包括咳嗽及哈姆立克法。他說，如果異物卡在喉嚨，且還能呼吸會建議盡量用力咳嗽，這是一種身體自我保護的自然反應，可幫助將異物排出體外，應持續用力咳嗽，直到異物排出或呼吸順暢為止。

但若出現異物完全阻塞氣道時，需要使用哈姆立克急救法自救。胡皓淳表示，首先將一隻手握成拳頭，然後把拳頭放在肚臍上方，胸骨下方的位置。接著用另一隻手緊握拳頭，用力向內上方擠壓拳頭，模仿字母「J」的形狀，重複這個動作，直到異物排出或能呼吸。

胡皓淳表示，若真的不曉得該怎麼做，或是真的非常不適，應盡速前往急診。