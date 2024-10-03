容易得糖尿病「5種吃法」醫示警！　吐司、麵條都被點名

▲長期攝取吐司、麵條等精緻澱粉類食物，會增加胰島素阻抗風險。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

糖尿病一直是國人十大死因之一，在台灣，糖尿病患者已突破250萬人，當血糖超標時，全身血管和器官有如泡在糖水中，會快速誘發各種病變。初日診所減重專科醫師陳威龍即示警，國人日常的「5種吃法」很容易得糖尿病，包括過量、高精緻澱粉、每天一杯手搖飲、愛吃下午茶以及膳食纖維攝取不足，你我一不小心就踩雷。

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▲病從口入，飲食會影響血糖，務必慎選吃進的食物。（示意圖／pixabay）

前國泰醫院急診主治醫師、現任減重專科醫師陳威龍在《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》頻道中分享短影音，衛教容易得糖尿病的「5種吃法」，提醒大家留意：

1.過量飲食

會導致胰島素不斷分泌，久了容易產生胰島素阻抗和高血糖。

2.高精緻澱粉食物

長期攝取高精緻澱粉食物，例如白吐司、饅頭、麵條，可能會增加胰島素阻抗的風險。

3.每天一杯手搖飲

手搖飲除了含糖量高以外，也容易引起血糖的大幅波動。

4.三不五時吃下午茶

蛋糕、餅乾都是高碳水、高糖、高脂肪，營養價值偏低的食物，攝入過多這類的食品可能造成血糖大幅上升。

5.膳食纖維攝取不足

現代人常常外食，很難確保有攝取足夠的膳食纖維，其不僅可以增加飽足感，還可以減緩人體吸收糖的速度，有助於降低血糖的波動。

陳威龍提醒，養成健康飲食的良好習慣，在於每天攝入的總量不超標，而且營養比例要均衡，避免只吃單一食物，就能遠離糖尿病、打造不易生病的體質。