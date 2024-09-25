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新北再增2例登革熱！曾有「三介廟」活動史　採檢站6人快篩陽

新北市衛生局防治登革熱。（圖／衛生局提供）

▲新北市衛生局針對登革熱高風險場域進行管制。（圖／衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今日公布新增2例本土登革熱病例，為中和區51歲男及71歲男，潛伏期間曾有高風險場域中和區三介廟活動史。新北市衛生局表示，為快速找出潛藏感染者，市府已於中和區興南市民活動中心及新店區新和里里臨時集會所設立採檢站，昨日已採檢145人，其中6人快篩陽性，檢體已送至疾管署進行確認。

新北市衛生局表示，截至9月24日新北累計7例本土登革熱，潛伏期間皆有中和區三介廟及新店區天山公園的高風險場域活動史，市府昨日已將中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園的環山步道列為管制區域，限制人員進入，擅闖管制區域，將處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

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衛生局疾管科科長王美華說明，今日採檢站仍持續開放，呼籲附近里民或曾出入高風險場域民眾可前往免費篩檢，也提醒新北醫療院所提高通報警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，要使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

另外，近日持續有雨利於病媒蚊孳生，呼籲市民要針對住家周邊環境做好巡、倒、清、刷等工作，清除積水容器避免養蚊，徹底阻絕病媒蚊孳生。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，請儘速就醫，並告知醫師活動史與暴露史。

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關鍵字： 登革熱 新北市衛生局

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