肯德基「炸雞調味粉」檢出致癌物！知名「香蕉脆片」含毒素

▲肯德基從泰國進口的調味粉檢出環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中1批從泰國進口的「調味粉」檢出殘留農藥環氧乙烷，進口廠商為「富利餐飲股份有限公司」，該產品是旗下餐廳肯德基要使用。另外，1批從菲律賓進口的「香蕉脆片」檢出含污染物質及毒素，不合格產品皆已退運或銷毀。

「富利餐飲股份有限公司」從泰國進口「吮指原味雞調料粉」檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，製造廠或國外負責廠商為MCCORMICK（THAILAND）LTD.，品牌名為KFC肯德基，總計124箱，2,024.42公斤全數退運或銷毀。食藥署副署長林金富表示，未來該公司進口泰國調味粉會從加強抽批改為逐批查驗。

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對此，台灣肯德基回應表示，始終將顧客食用安全置於首位，所有原料均遵循法規，該批調味粉在邊境查驗時檢出，並依規定退運，未流入市場，全台門市均未使用該批調味粉。肯德基亦主動將非同批號的調味粉送交第三方檢測，自主檢驗報告確認原料符合相關標準，該公司將繼續堅守品質承諾，提供消費者安全、優質的產品與服務。

「香蕉脆片」是「億瓏貿易有限公司」從菲律賓進口，品牌名為「TROPICS」，該批產品檢出毒素「苯駢芘」7.4μg/kg，但依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，苯駢芘限量為2.0μg/kg以下，總計150箱、1,312.50公斤全數退運或銷毀。食藥署也將針對該公司進口產品改為逐批查驗。

▲菲律賓進口的香蕉脆片檢出含污染物質及毒素。

不合格產品中還有1批台北市知名美式起司蛋糕店「Chiz UP 美式濃郁起司蛋糕」從中國大陸進口的「塑膠刀」檢出溶出試驗不符規定，案內產品以4％醋酸（60℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為40ppm，但依據「食品器具容器包裝衛生標準」，溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，總計15公斤退運或銷毀。

另有2批從日本進口的「蔥」檢出農藥殘留違規，皆是「豊漁貿易有限公司」從日本福岡進口，1批檢出農藥美氟綜0.06ppm、脫芬瑞0.68ppm、歐西比0.01ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥美氟綜、脫芬瑞定量極限皆為0.01 ppm，歐西比為不得檢出；另1批檢出殘留農藥滅芬諾0.06ppm、歐西比0.01ppm，而農藥滅芬諾定量極限為0.01ppm，總計39公斤退運或銷毀。