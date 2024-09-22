爆「賴清德打電話罵彭啓明」　邱泰源道歉了！

▲衛福部長邱泰源。（圖／社團法人台灣醫務管理學會提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長邱泰源昨天爆料總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部長彭啓明，引發關注。對此，邱泰源今晚間接受媒體訪問時表示，提到總統打給彭部長關心的部分是互相鼓勵的互動，並直言「過程中如果我有用詞不當，造成誤解或困擾，在這邊很誠摯跟彭部長和社會大眾抱歉。」

邱泰源21日出席醫務管理學會年會，致詞時卻提及總統致電「罵環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。此話一出引發議論，邱泰源接受媒體聯訪回應，「我跟環境部長是非常好的朋友」，所以兩部溝通絕對無礙。針對此事，彭啓明今也透露，賴總統口氣很平和希望加速，環境部已有具體方案可助醫院節能，未來續推動。

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邱泰源今晚間出席「基層醫療協會理監事會議暨醫師聯誼晚宴」，原訂總統賴清德也會出席，但今上午臨時取消行程。而邱泰源在會前接受媒體堵訪時被問及「賴清德取消行程是否因為有不開心？」他正面回應，僅表示和環境部部長是多年老友，一起共同在健康城市、永續台灣和節能減碳工作並肩作戰很久，在今年520就任後，有更多機會討論醫療體系節能減碳的問題，這部分環境部也給予很多幫忙。

至於爆料彭啓明被罵一事，邱泰源則表示，8/17環境部要求衛福部舉辦綠色醫療領航主管營，那次很多院長參加，也都有共同宣示醫療院所節能減碳工作，事後彭部長說，總統有致電肯定這個活動，希望大家積極做。

邱泰源說，昨日參與台灣醫務管理學會的會議，致詞有提到健康台灣的進度，也表達總統和行政院長對醫療體系的支持，有稍微提到總統有打給彭部長關心，但這都是互相鼓勵的互動。他最後也直言「過程中如果我有用詞不當，造成誤解或困擾，在這邊很誠摯跟彭部長和社會大眾抱歉。」