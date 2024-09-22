港女跨海來台求醫！PRNP基因變異「腦退化」中西醫精準治療改善

▲林欣榮院長（右二）到病房探視江女士（中）並為她加油打氣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

來自香港的58歲江女士，6月間因記憶力嚴重衰退、意識混亂、甚至不自主肢體抽動，臥床不起、無法說話，在當地醫療束手無策，她先生在友人的建議下，帶著她和檢查報告到花蓮慈濟醫院求醫，經中西醫合療團隊以精準中草藥抑制她的PRNP基因製造變異蛋白質，以及針灸、經顱磁刺激術、復健等治療方式，一個月後，她的運動功能、認知及動作得到了明顯的改善，夫妻倆也漸獲信心。

黃先生說，他的太太是2023年因出現記憶力衰退、意識混亂等症狀開始接受醫療照護，卻在今年初病情突然直轉急下，只能躺在床上不能走，晚上還會不自主的不停踢腿，因為無法好好休息，連帶她的情緒也不好，筷子、湯匙等也無法拿穩，沒有辦法自己吃飯，得依靠家人的幫忙與協助，在當地尋求多家醫院治療，仍然不見起色，因為是PRNP基因有變異，甚至有醫師說他的太太只能「等死」。

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面對太太的病況，非常沮喪的黃先生只好向台灣的友人求助，得知花蓮慈院近幾年來以中醫、西醫提供個人化精準治療，便帶著妻子與一絲希望跨海來求醫。

▲何宗融副院長與中醫團隊到病房為江女士針灸。

從基因檢測的檢查報告中，顯示江女士的PRNP基因有變異，引起各種神經症狀，包含認知功能、意識、語言、記憶等障礙，以及肢體不自主抽動等，林欣榮院長表示，PRNP基因突變所導致的疾病通常具有高度致命性，一旦發病，病程進展非常快，可能短至3至6個月，疾病涉及蛋白質變異和神經元退化，目前無有效治療手段，所以及早診斷與治療對改善預後非常重要，因此團隊運用精準中藥來做治療方式。

團隊依據江女士的各項症狀，規劃中西醫精準醫療方案，基因研究專家、資深顧問張建國教授指出，了解病人的基因型能找出那些藥物是否適合患者之外，也可以幫助醫師選擇適當的藥物劑量，提高治療效果，這過程發現抑制PRNP基因製造變異蛋白質的治療可使江女士的症狀獲改善，並分析出銀杏、酸棗仁、蒼朮等多種中草藥效果佳。

▲林欣榮院長右二）與何宗融副院長（左二）與江女士（左）話家常。

中醫治療透過精準的中草藥與針灸治療，何宗融副院長說，同時依江女士的症狀調配適合的中藥調養與補氣，改善了她的斜視之外，神志也變得比較清晰，並以一週6天的針灸來疏通經絡，調節體內的氣流，刺激神經、肌肉活動改善運動協調，減少肌肉痙攣及腿部力量。

林欣榮院長說，為江女士制定的中西醫精準醫療計畫中，還包括經顱磁刺激術、每日穿戴外骨骼機器人、語言治療等復健治療，約一個月過後，江女士的運動功能、認知及動作得到了明顯的改善。

「太太從臥床不起，到現在可以站起來，還可以跟我聊天，真的給我們很大的希望。」黃先生說，很感謝團隊對太太的照護，如今她已經可以藉由輔具走幾步路，手與腳不僅可以動，還可以抬起來，動作更是越來越自然、說話變得更清晰，他也可以聽得懂太太表達的意思，看著她恢復得越來越好，也帶給他們夫妻更有信心面對未來的治療與復健之路。