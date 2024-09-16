信義區「心理衛生中心」今揭牌！北市已有5處「明年再增1處」

▲信義區社區心理衛生中心揭牌儀式。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（16）日舉行「信義區社區心理衛生中心揭牌儀式」，為松山、信義區第1個社區型的心理支持服務據點。北市衛生局表示，目前有中正區、萬華區、文山區、北投區及信義區等5處社區心理衛生中心，預計至114年會增加到6處，達到每2個行政區即有1處社區心衛中心。

台北市政府副秘書長林哲宏表示，社區心理衛生中心聘有心理師、護理師、職能治療師、社工及關懷訪視員等專業人員，以主動走入社區提供專業性的心理支持與個案關懷服務，並以分齡分眾的角度設計各式多元的心理健康促進活動與講座，鼓勵民眾多來心衛中心走動參與活動。

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衛生局科長陳小燕指出，北市目前有中正區、萬華區、文山區、北投區及信義區等5處社區心理衛生中心，中心內設有溫馨、舒適且具隱私性的心理諮商室，提供市民朋友心理諮商服務，另還多功能活動室可舉辦多元心理健康活動與講座。

在心理健康政策方面，行政院已於113年8月23日核定「全民心理健康韌性計畫」（114-119年），預計6年投入56.3億元，透過6大策略，從資源布建、前端預防、醫療照護、危機處理等面向推動，全面提升國民心理健康。

心理健康司陳亮妤司長表示，心理健康政策也結合「強化社會安全網第二期計畫」，布建各縣市社區心理衛生中心，增加心理衛生資源的可近性，並擴大辦理「15～45歲青壯世代心理健康支持方案」，鼓勵求助並提供免費心理諮商，截至113年8月底止，服務人數高達9,016人（15,039人次），轉介高風險人數達2,387人。

衛生局提醒，有心理健康服務或諮詢需求的市民朋友，可至就近的心衛中心尋求協助，想了解最新的心理健康資訊或活動訊息可上北市衛生局「社區心理衛生中心官方網站」、「北市社區心理衛生中心-傾聽each來」Facebook粉絲專頁及「台北市政府衛生局社區心理衛生中心」Line官方帳號查詢或撥打北市社區心理衛生諮詢專線(02)3393-7885。

