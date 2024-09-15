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比早洩難治！射不出來「3原因」超虛脫　醫：尻過度了

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲別羨慕床上撐超久的人，小心是遲射，比早洩更難治。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

男生們最怕早洩不舉，愛愛撐不到幾分鐘就射，好羨慕金槍不倒的人？泌尿科醫師莊豐賓透露，其實「遲射」比早洩還難治，普遍認為進入後超過30分鐘甚至1小時才勉強射出，或根本射不出來，這窘境超過半年以上就算延遲性射精。他說明，一般造成遲射原因有3個：心理性、生理性及訓練行為所導致，「是讓別人羨慕，自己卻非常困擾的問題」。

床上多久沒射精算遲射？莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓醫師拍攝YouTube影片說明，這在醫學上沒有標準答案，除了上述的時間定義外，還有是否造成本身或伴侶間在性生活裡的困擾，這也是需要留意的指標。

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千萬別羨慕愛愛撐好久的人。莊豐賓說，抽插時間過久，男女都筋疲力盡「累得半死」，男生因缺了臨門一腳無法達到高潮，女生則要多次進行假高潮，長久下來雙方對於每次的性愛表現都備感壓力，甚至產生失落感、愧疚感。此外，他也表示，對於有生育計劃者，卻因延遲射精而無法懷孕，也是相當痛苦的。

提及造成遲射的原因，莊豐賓解釋，可分為心理性、生理性及訓練行為。他指出，心理性如壓力、憂鬱、緊張和宗教信仰，男生擔心自己表現不好或懷孕鬧出人命，或深怕感染性病而刻意忍住不射，另也有些人堅信「一滴精十滴血」而強忍住，最後反而射不出來。

手、打手槍、手掌、指紋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲造成延遲射精的原因之一，就是手槍打太多了。（示意圖／記者陳俊宏攝）

再者則是與退化或疾病有關的生理性原因。莊豐賓舉例，如糖尿病或手術導致的神經衰退、損傷，或服用特定藥物（精神科藥物），其副作用會使敏感度降低，以及過度飲酒引發神經麻痺降低敏感度，都會造成延遲射精。

尻槍尻過度的人小心了！莊豐賓說，「訓練行為」導致射不出來，最常見於年輕男生身上，一天要打手槍3、4次，因手指緊度一定勝過女性的陰道，一旦習慣這種重口味久了，再回到實戰時就覺得少了些刺激感，久而久之就無法射精，「在真正性行為時，他發現會延遲射精，可是打手槍又沒問題，這種就是很典型的本身行為上造成的。」

莊豐賓直言，目前對於遲射的治病基準還不明朗，很多個案屬於多發性，心理、行為與疾病等因素混合在一起，使得治療上更加困難，甚至又與性伴侶有關，一般使用藥物治療效果都不好，還得經過心理與行為治療，建議可透過諮詢性治療師以提供可行方法。

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