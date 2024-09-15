腸病毒高峰！開學首周全台72班停課　羅一鈞：中秋後持續在高點

▲疾管署提醒，日常要維持勤洗手等衛生習慣。（圖／台北市教育局提供）

記者趙于婷／台北報導

國內腸病毒疫情持續，仍高於流行閾值，本周恰逢中秋假期，家庭出遊、親友團聚、出入人潮擁擠的公共場所的機會較多，恐增加病毒傳染。疾管署副署長羅一鈞表示，全台開學第一周就有72班停課，目前腸病毒處在最高點外，預計中秋後會持續在高點。

根據疾管署監測資料顯示，第36週（9月1日至9月7日）門急診就診計14,241人次，與前一週（14,641人次）持平，疫情仍處高點；近四週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之。

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根據疾管署統計，開學首周總計有72班停課，其中50班是小學、幼兒園。針對腸病毒疫情狀況，羅一鈞指出，原本預計本周腸病毒疫情中秋後才會達高峰，但因為學校、家庭都有落實勤洗手等衛生習慣，且現在的病毒型別已經回到和6月一樣的型別，沒有發生轉換，所以評估疫情已經抵達高峰，但預計中秋後仍會持續在高點。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，要儘速送到大醫院接受治療。