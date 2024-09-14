「高血壓疫苗」日本研發中！效力可維持6個月　免天天吃藥

▲高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

高血壓患者必須天天規律服藥，但醫師臨床觀察有不少患者會忘記吃藥、覺得吃藥麻煩，甚至有部分高齡者自我照顧能力不佳無法規律用藥。日本大阪大學教授森下龍一今（14）日出席首屆台北醫學會研討會發表研究成果，「高血壓疫苗」已進入第二期臨床試驗，初步確認疫苗的安全性與有效力可維持6個月，若能成功研發，可望有效提升高血壓患者的用藥遵從性。



台北醫學大學附設醫院與八大醫學會、協會共同主辦首屆台北醫學會研討會，邀集醫牙藥護檢驗、產學研發、及法規管理等各領域專家，包括美國、英國、比利時、日本、新加坡及香港等多國專家學者分享最新頂尖醫療研究成果。

森下龍一分享創新技術時提及，高血壓患者約有50%沒有遵循用藥指示，而未能規律服藥會導致發病率和死亡率增加。其研究團隊正在研發「高血壓疫苗」，現完成第一期及第二期前段臨床試驗，確認疫苗的安全性與有效力可維持6個月。

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北醫附醫心臟內科醫師陳肇文受訪解釋，森下教授團隊研究是針對人體內導致高血壓的血管收縮物質，藉由疫苗抗體與血管收縮素的受體相結合，引發自體免疫反應，收縮物質無法發揮作用，以此來維持血壓的穩定。目前已經完成第一期及第二期前段臨床試驗，疫苗保護效果可維持3個月到6個月，就可以不用天天吃藥。

▲日本大阪大學森下龍一教授於台北醫學會分享HGF基因療法、治療性高血壓疫苗等多項創新技術。（圖／北醫附醫提供，下同）

陳肇文指出，根據臨床觀察及相關統計，國內高血壓患者約有3成穩定用藥，且血壓受到控制，但有3成患者雖有看診，也有醫師開立的藥，卻未能規律用藥，另有3成患者根本不知道自己有高血壓或是知道卻不尋求專業協助。

陳肇文提醒，高血壓初期雖無明顯症狀，但是高血壓會加速動脈血管硬化，血管內壁變得狹窄，若長期未控制血壓，可能引發腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭或腎臟衰竭，生命遭受嚴重威脅，可惜多數患者直到此時才有所察覺。

如果疫苗研發成功且正式運用於臨床，陳肇文分析，屆時患者可透過定期接種疫苗維持血壓的穩定，用藥的方便性大幅提升，相信對於高血壓的防治，會有很大的幫助。

▲首屆台北醫學會研討會14日登場，邀集國內外專家學者與頂尖大師推出25場次討論會，盼能為醫界帶來全新視野，打造全球醫療創新交流平台。