柯文哲父親罹癌化療！醫分析「肺積水」應是第四期　預後恐不好

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押中，他的妻子陳佩琪接受媒體專訪時透露，柯文哲父親罹癌又肺積水，現在開始要接受化療，柯還特別叮囑「不要擔心我，只要看好爸爸」。醫師分析，一般癌症都是第四期，才會出現肋膜積水、肺積水，如果只能做化療代表沒有標靶藥物可以使用，預後可能不是很好。

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▲陳佩琪接受媒體專訪談到柯文哲父親的情況。（圖／記者李毓康攝）

陳佩琪受訪時提到，柯文哲在看守所最心心念念的還是爸爸的身體狀況。她說，以前總覺得是體力衰老、騎車跌倒，後來因為高燒不退，到醫院檢查才發現得癌症又肺積水，現在開始要接受化療「90幾歲老人家，不曉得能否承受這種化療的辛苦」。

針對罹癌、肺積水等疾病特徵，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書發文分析，新聞說柯爸摔倒後發現第四期癌症，併發有肺積水，目前將要進行化療，「如果是胸腔腫瘤肺癌第四期肺積水，預後則真的不太好」，但還是祝早日康復。

收押台北看守所邁入第9天，柯文哲13日上午二度遭到檢方提訊，以釐清柯文哲與陳佩琪名下遭查扣的銀行保險箱，內藏的上百萬現金是否涉及不法金流。柯文哲雙手上銬步下囚車時，面露一抹微笑隨即被帶入北檢，面對最近一連串的打擊風波，心情似乎並未受到太大影響。

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