吃安眠藥沒用！他改變「3件事」驚喊：從來沒睡那麼好

▲男子靠著「改變3件事」竟不用吃藥就治好失眠。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／早安健康編輯部

「他吃（安眠）藥吃十多年每2個小時醒來一次，一個晚上醒來3～4次。結果聽我的話，就這麼簡單的動作：拔掉插頭、手機拿到房間外面、家裡Wi-Fi關掉，他竟然笑嘻嘻地回來說，『醫生我聽你的話，我從來沒睡那麼好，一睡6小時，太高興了。』再過3個月我就沒看到他了，『畢業』了」。

以科學研究態度仔細找出失眠原因

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這樣的案例在杜俊賢醫師近年的臨床生涯，可以說不勝枚舉，8年下來已經累積了上千件電磁波影響睡眠的案例。面對失眠而上門來看診的病患，杜醫師會仔細鑑別診斷，務必確認失眠的原因，而不會一開始就假定是電磁波影響。

如果懷疑是電磁波影響，杜俊賢醫師也會請病患配合，詳細說明居家環境：「首先我先畫一個圖，問他你床在哪裡，然後電線插座在哪裡？是不是手機在旁邊充電？是啊？那在1公尺以內哦，那這個就有影響…床頭就擺了好幾條電線，這個也有影響哦，趕快回家用（調整）。」

案例：被電磁波包圍的床鋪

50多歲患者就診過11個科別，無法解決失眠、心悸、頭暈、胸悶、易緊張焦慮，聽到各種流水聲、下雨就會哭泣、停止呼吸。以下是她的臥室，請問出了哪些問題？

杜俊賢醫師分析，床頭櫃旁緊靠著黑色金屬製桌子，中間吊掛一條延長線。鐵桌上有檯燈、各種充電設備，供病患躺著使用。床頭櫃後藏有另一條延長線，連接被床頭櫃緊蓋住的插座，延伸出來給圖左邊窗型冷氣供電（白牆上一條灰色線）。另外圖片中看不見的是床尾有另一條延長線，供電給電視、風扇，距離床僅有40至50公分。

以上提到的各種電線、電器、插座、延長線、金屬家具等，都會產生或擴大交流電場或磁場，如果體質屬於對電磁波較為敏感者，睡眠時就很容易受到影響。

遠離電磁波7大行動準則

面對這些生活中的電磁波影響，杜俊賢醫師提出遠離電磁波7大行動準則。準則中，「讓身體接地」是釋放積存在人體如靜電等電磁波的方法，其餘六種方法，則是消除、降低、隔絕環境中可能的電磁波來源，尤其是臥室。

準則1：交流電線與電器離床1公尺以上

牆上插座、固定在屋內裝潢的電器（如頂燈）、從插座延伸出來的延長線、插上插頭的電器都算。交流電線與電器只要所屬的那條電力迴路源頭的開關（在家戶總開關，也就是電箱內的個別開關）沒有關，整條路線加上電器，都會產生交流電場。如果在這條線路上使用中的電器，還會再產生交流磁場，兩者都可能影響睡眠。

準則2：交流電插座或開關前方淨空15公分

除了已經插上去的插頭與電線，插座與開關前方應保持淨空，因為電磁波肉眼看不見，在前方15公分內，其實是有電場存在；如果這段距離內有物體，電場就會延著物體向外延伸，如果剛好會一路延伸到床上，人體接收到的電壓很可能就會升高，進而影響睡眠，造成自律神經失調、發炎等情況。

準則3：睡前關掉或擋掉無線電波發射源

家中最常見的無線電波發射源就是Wi-Fi路由器及手機，杜俊賢醫師說，手機上看到訊號格數愈強，無線電波對人體影響愈大，因此睡前關掉路由器、手機打開飛航模式是最根本做法；如果因各種因素無法關閉，就可採用阻擋或遠離的方式應對。

準則4：減少身體靜電

靜電常積存在具有絕緣特性的材質，除了一般家具，也包括人類某些衣服材質，因此容易累積在人體。一些電器在運作過程中也會累積靜電荷，並被人體吸收。台灣氣候雖然偏濕，但遇到較乾燥的日子，或是冷氣房濕度太低，也容易產生靜電。

準則5：排除帶有靜磁場家具、牆板

只要是含有鋼鐵類金屬的家具（床架、彈簧床墊）、衣物（內衣鋼圈）、鋼筋水泥牆與地板，都有可能在製造完成、出廠後，在產品的鋼鐵部分殘留靜磁場。相對來說，鋁製產品比鋼製產品較不易有殘留靜磁場。

由於這些往往都是大型物件，甚至是房屋本身，在更換或選購時會遇到較多困難，因此建議在試著找出、排除前述各項電磁波影響，同時已經進行身體接地活動後，仍然有失眠或其他身體不適情況，再來積極排除靜磁場的影響，較為符合台灣社會實際情境。

準則6：有效檢測，快速應對

若要用精密儀器檢測各類電磁波，當然可以有機會徹底應對電磁波對身體的影響。一般民眾除了可以直接用「關掉」、「移走」、「擋住」等最直觀的方式，測試電磁波是否影響自己，第2步再用生活中較易取得的器材進行檢測，如果還是未能解決問題，再購買較精密儀器，或請專業人士來檢測，會是比較符合實際的做法。

本文諮詢專家：杜俊賢醫師／新北市立土城醫院精神科主治醫師

本文經授權轉自早安健康，原文引自：不吃藥終結失眠人生，手機充電要離床1公尺以上！7件事遠離電磁波威脅