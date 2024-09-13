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一次罹2癌症！他驚吐「鍋子1狀態」致病：阿姨說還可以用

▲▼不沾鍋、鍋具、炒菜、鍋子。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲男子家中的不沾鍋含有PFAS，且布滿刮痕還在用。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

「癌從口入」是真的，不只是食物，就連烹調的器具都可能暗藏危機。營養功能醫學專家劉博仁醫師遇到一名同時罹患腎臟癌與膀胱癌的男子找他求救，經抽血一驗，發現其體內PFAS（多氟烷基物質）濃度很高，讓自覺養生的患者相當不解。隨後得知男子家中常用「布滿刮痕的不沾鍋」煮菜，推測是它誘發癌症產生。

劉博仁醫師近日在健康云之道節目中說明，PFAS（多氟烷基物質）已是歐盟多個國家立法必須緊盯的毒物，其可能出現在不沾鍋裡，也就是大家熟悉的鐵氟龍。它防水、防油的特質，能讓東西變得平滑、減少摩擦力，使湯汁不外溢，因此雨衣、防汗衣物、一次性餐具都可能含有PFAS，一旦用多了會中毒，其中含鐵氟龍的不沾鍋若有刮痕，又經過高溫加熱，裡頭的PFAS就會跑出來。

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▲▼不沾鍋。（圖／ETtoday資料照）

▲家中鍋具一旦變形、出現刮痕，請換新別再用了。（示意圖／ETtoday資料照）

劉博仁接著說，上述稱自己罹患腎臟癌與膀胱癌的男子，求診時納悶地問，「我怎麼會得癌症？我還蠻養生的。」在為男子抽血檢驗PFAS後，發現有2個物質累積濃度非常高。下秒男子突然想起曾請了位阿姨到家幫他煮菜，但對方個性節省，所用的鍋子即使刮痕很多都不換，甚至稱「還可以用」，後來一看，家中的鍋子就屬於PFAS不沾鍋。

劉博仁當時推測，不沾鍋裡的PFAS，可能是生活毒物來源的其中之一，請男子回家後先換掉鍋子。不過他也提到PFAS這毒物有點麻煩，不像塑化劑殘留於人體內，半衰期1～2天，多喝水可能排掉；PFAS會在體內保留1～3年都排不掉，且會干擾膽固醇代謝、影響腎功能引發蛋白尿，甚至是增加肝硬化、肝癌的可能性，肝臟與腎臟都會受影響。

劉博仁藉此提醒，當發現家中的不沾鍋出現明顯刮痕，就建議要換新以確保安全。此外，也要減少使用一次性餐具，喝水不要老用紙杯，隨身攜帶環保杯裝水喝更好。而他也透露，自從新聞報導指出有紙吸管被驗出含有鐵氟龍後，他盡量不用吸管，直接就口喝比較多。

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