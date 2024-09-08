一天能吃幾顆蛋？　醫破解「高膽固醇真相」給答案

▲不少人擔心吃雞蛋害膽固醇變高。（示意圖／取自librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

一天到底「能吃幾顆蛋」？是許多人心中的疑問，就怕蛋一吃多，膽固醇也跟著爆表。對此，初日診所家庭醫學科暨減重專科醫師李唐越表示，人體中的膽固醇僅20%來自食物，因此它對膽固醇濃度的影響不大。不過他仍建議，本身膽固醇偏高及患有心血管疾病者，可和醫生或營養師討論一天適合的攝取量。

怕膽固醇爆掉，一天只敢吃一顆蛋嗎？李唐越醫師在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》拍攝衛教影片指出，雞蛋富含蛋白質及多樣維生素，是充滿營養的食物。而人體約80%的膽固醇都是由自身所製造，只有20%來自食物，因此食物中的膽固醇對體內膽固醇的濃度影響不大。

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李唐越說，且雞蛋含有卵磷脂，適量食用有益心臟健康。一般不會特別限制健康成人一天只能吃多少顆雞蛋，像是有些正在增肌健身者，一天吃到5、6顆蛋也沒有問題。但仍建議蛋白質攝取要種類多元化，而若本身為膽固醇偏高，或患有心血管疾病的人，可和醫師或營養師討論一天適合的雞蛋攝取量。

▲營養師認證，水煮蛋是吸收率最高的吃法。（示意圖／Pixabay）

營養師劉怡里曾分享，健康成年人一天建議以2到3顆雞蛋為主，且要吃全蛋，因蛋黃中含有維生素A、D、E，以及葉黃素、玉米黃素，對於眼睛與身體健康非常有幫助，因此蛋黃也要一起吃。

此外，劉怡里也說，有研究發現，不同熟度的雞蛋吸收率不同，如果本身愛吃生蛋，其實吸收率很低，約只有50%；而水煮蛋則最高，吸收率可達到99%；其他的熟蛋，如炒煎蒸蛋、荷包蛋，吸收率大概都在80%。因此她呼籲，要吃蛋仍以熟蛋為主，相對較營養也更衛生健康。她也補充，即使雞蛋再營養，若減重中的人吃太多蛋，一樣會變胖。