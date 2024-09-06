「心律去顫、肌張力不全」兩項治療納健保　病人最多省86.5萬

▲健保新增給付2項治療，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央健保署今（6）日公布，從9月1日起將「皮下植入式心律去顫器」及「充電式深層腦部刺激器」納入給付。前者是用於心律去顫，若患者本身靜脈血管通路異常，或者是體重較輕、較小的孩童可以採這款治療，後者則是針對使用藥物或肉毒桿菌治療一年以上仍無效的肌張力不全病人適用，這兩項給付健保每年挹注近7千萬元，患者最高可省86.5萬元。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，心律去顫器是預防心因性猝死的重要醫材，健保自92年起已將用於心臟除顫療法，治療危及生命的心室頻脈，經靜脈植入式心律去顫器納入給付。但是有部分病患無法從靜脈植入，則需透過皮下植入式心律去顫器進行治療。

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張惠萍說明，包含靜脈血管通路異常如兩側鎖骨下靜脈阻塞者，或者體重小於35公斤、血管比較細的小朋友，就屬於適用範圍，而本次將「皮下植入式心律去顫器」納入健保給付後，每組支付點數95萬點，換算每人約可省86.5萬元，每年約有30名病人受惠。

此外，因藥物或肉毒桿菌治療無效的肌張力不全病人，深層腦部刺激術(DBS)經實證醫學為最有效治療方式。因治療時所需電量較大，若能透過使用充電式深層腦部刺激器，對病情改善度較佳。

張惠萍表示，由於考量肌張力不全病人以年輕人居多，當病患動作出現困難障礙，常造成家庭照顧及經濟沉重負擔。健保署為此提供更具臨床效益的治療選項，並與神經科臨床專家及各醫材許可證持有者共同合作，將整組充電式深層腦部刺激器特材納入健保給付，每組支付點數83萬4,310點，換算下來每人約可省76萬元，每年約有58名病人受惠。

健保署長石崇良強調，健保署將持續爭取健保預算，努力將具有實證效益且臨床治療需求的新醫材納入健保，以減少民眾經濟負擔，並增進醫療價值與民眾健康。