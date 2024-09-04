高強度工作壓力大！全台爆外科醫師荒　北榮舉辦招生會搶人才

▲近年外科醫師荒，國內頂尖醫學中心開招生會吸引人才。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近年出現外科醫師荒，不少年輕醫師因外科醫師的工作壓力和高強度，在選擇科別時感到卻步。對此，北榮也特別舉辦招生會因應人才危機，北榮外科部主任姜正愷醫師在活動中坦言，目前外科領域面臨的最大挑戰，就是如何吸引年輕醫師願意承擔這份責任。

北榮是國內頂尖醫學中心，但近年也史無前例地感受到了招聘新血的壓力，為了應對這一挑戰，北榮在招生會活動中展現了強大的資源與教學實力，讓所有來到現場的參與者得以親身體驗北榮最新的醫療技術，包括模擬機器手臂、內視鏡訓練模型和AI應用等先進的教學儀器，同時資深的醫生們也在現場為同學們提供教學。

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此外，北榮還特別提供了優質的員工福利，以吸引更多優秀的人才加入。姜正愷表示，參與者若成為北榮一員，不僅可以享受一個月只需1000元的全新豪華醫護宿舍，還可免費使用全國醫學中心最完善的運動休閒場館，讓醫師在工作之餘能夠保持健康，充分享受運動健身的樂趣。

北榮新醫護宿舍大樓為地下1層、地上18層樓的建築，以「家」為概念設計興建，新穎貼心的設備、飯店式的安全管理，提供如「家」一般温暖、舒適的居住環境。

院長陳威明表示，新的醫護宿舍不到500天就完工啟用，正好接上護理師短缺時刻，院方照護醫護人員，「最大受益者還是病人」，畢竟醫院為病人而生。

他強調，沒有把同仁照顧好，不可能可以提供有溫度的感動服務，為了落實照顧同仁，新醫護宿舍大樓一個月租金只收新台幣1000元，大多數的成本由醫院自行吸收，也特別在一樓設置值班床，讓藥師、醫檢師、放射師、呼吸治療師等需要值班的同仁都可以使用，期許優質的工作環境，希望更多優秀人才，加入北榮團隊。

▲北榮舉辦外科醫師招生會。（圖／北榮提供）