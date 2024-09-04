嬰從床上跌落「狂吐」以為腦震盪！醫揪致命「腸套疊」示警3急症

▲醫師提醒，嬰兒不明原因嘔吐，一定要盡快就醫檢查。（圖／達志／示意圖）



記者趙于婷／台北報導

嬰兒嘔吐當心是致命急症！一名6個月大的嬰兒因跌落床下後開始出現嘔吐，家長起初擔心是腦震盪，但腦部檢查無異狀，但仍嘔吐不止。由於醫師觀察發現嬰兒的糞便中混有血液及黏液，進一步檢查確定是「腸套疊」，緊急手術治療。醫師提醒，典型的腸套疊症狀包括陣發性腹痛、嘔吐及血便，嚴重恐造成腸道壞死、腹膜炎，恐危及生命。

萬芳醫院小兒外科主任黃振盛指出，該名嬰兒因從床上跌落後出現嘔吐，家長立刻送往急診室，但經電腦斷層掃描檢查，腦部並無異常，不過嬰兒的嘔吐症狀卻未見好轉，且接著出現了血便，進一步檢查後，確定是嬰幼兒常見且危險的急腹症「腸套疊」。

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黃振盛解釋，腸套疊是指腸道的某部分套入另一段腸道，導致腸道阻塞，這種疾病在嬰幼兒中特別常見，尤其是5個月至3歲的孩子，典型的腸套疊症狀包括陣發性腹痛、嘔吐及血便，特別是腹痛會以20至30分鐘為一周期，發作時嬰兒會突然哭鬧，緩解後則看似正常，這常使家長誤以為孩子只是鬧脾氣，從而延誤了診斷。

▲萬芳醫院小兒外科主任黃振盛。（圖／醫院提供）

該案例是醫療團隊觀察到嬰兒的糞便中混有血液及黏液，警覺是腸套疊的典型指標，確定診斷後，緊急手術救命。黃振盛強調，腸套疊可能導致一系列嚴重併發症，包括脫水、電解質不平衡，進而引發心跳加速、發燒，若未及時處理，腸道因套疊血液循環變差而缺血，造成腸道壞死、腹膜炎等問題，最終可能危及生命。

黃振盛提醒，儘管腸套疊較為罕見，但潛在風險不容忽視，若發現孩子有周期性腹痛、嘔吐或血便等症狀，應立即就醫，早期診斷與治療能有效降低併發症的風險。