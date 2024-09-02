女平時無症狀！健檢有胃潰瘍　醫檢查：胃癌第二期

▲一名患者經健檢發現胃潰瘍及息肉問題，進一步檢查發現是胃癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

一名約52歲女性平時無症狀，經由健檢發現胃潰瘍和息肉，透過切片病理檢查確認是胃癌，後續以達文西手術切除3公分腫瘤。醫師指出，胃癌表現一般會像胃潰瘍或胃炎，初期可能會有疼痛，或是消化道出血問題；等到有明顯阻塞或出血症狀出現時，可能都中晚期。建議定期健檢或出現上腹痛時，盡早就醫檢查， 預後和治療效果也會較好。

中國醫藥大學新竹附設醫院外科醫師李博彰分享，日前收治一名患者因為健檢而發現胃潰瘍和息肉，但進一步確認是胃癌第二期，到醫院檢查，電腦斷層顯示，在幽門前端處腫瘤約3公分，後續以執行達文西手術切除，約一個禮拜後出院，目前持續回門診追蹤。

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李博彰提到，胃癌一般表現會如同胃潰瘍或胃炎的症狀，初期胃癌也可能會有疼痛，或是消化道出血問題，等到有明顯阻塞或出血症狀出現時，可能都中晚期。他建議，定期健檢或有上腹痛時儘早就醫，進一步檢查治療，預後和治療效果也會比較好。

李博彰提醒，預防胃癌，在飲食上儘量低鹽低油，少吃醃漬和油炸食物，多吃新鮮蔬果，避免菸酒，保持良好的睡眠和運動習慣。另外，有胃癌家族史，建議定期做幽門螺旋桿菌檢查，因為根據流行病學研究，高達90%的胃癌歸咎於幽門桿菌感染，根除幽門桿菌，可大幅降低胃癌的發生。

李博彰強調，定期健檢的重要性，因為前述患者就是透過健檢揪出胃癌，因此早期發現，也能早期治療。