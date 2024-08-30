開學「小朋友到校交流病毒」！醫示警傳染病恐飆升：做好2件事

▲國中小今天開學，醫師提醒傳染病恐飆升。（圖／CFP）



文／中央社

國中小今天開學，中國附醫感染管制中心副院長黃高彬提醒家長，務必注意腸病毒等傳染病，小朋友上學盡量自主戴口罩、勤洗手，入秋冬後更要小心「腸胃型感冒」諾羅病毒傳染。

開學周，家長最怕小孩染上傳染病。黃高彬接受媒體電訪表示，今年夏季流感疫情已經到了尾聲，現在最重要、需要注意的就是腸病毒，過去多是在開學後才會開始傳播，但今年在近1、2周，還沒開學時，臨床上就可看到病例一直在增加，加上腸病毒傳播力強、傳染很快，因此家長務必要注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

避免學童到學校後，把病毒全部交流1遍，黃高彬指出，盡量還是自主性戴口罩，除了預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也可以預防其他感染；各年齡層中，以幼稚園中班、大班的小朋友尤其要注意。

針對腸病毒，黃高彬說，不少家長會擔心，小孩子身上的水泡「會不會怎麼樣」，其實只要做適當個人清潔，這些水泡都會完全恢復，不會怎麼樣；有些人擔心水泡破掉，不敢清潔，但反而洗澡、洗手的時候，都一定要用清潔劑好好清洗才行。

▲建議小朋友上學盡量自主戴口罩、勤洗手。（示意圖／123RF）



暑假結束意味著夏天即將結束，黃高彬提醒，迎接冬季，要開始注意諾羅病毒。他說明，諾羅病毒感染主要症狀是嘔吐及肚子痛，其他大部分症狀都不明顯，拉肚子情況不太嚴重，少數則會有發燒、全身痠痛狀況，並可能伴隨呼吸道症狀，因此又被稱為「腸胃型感冒」。

黃高彬表示，韓國曾經有報導指出，秋冬季節海鮮類傳染諾羅病毒案例多，除避免生食海鮮，勤洗手、戴口罩，一旦出現病例，更要做適當隔離。

衛生福利部疾病管制署日前提醒，近期腸病毒、腹瀉疫情都呈現連數周上升，光腹瀉1周就有12.5萬人次，開學後及9月為中秋烤肉季，預計疫情將延燒到9月底。