大苑子、甘蔗媽媽、人从众出包！北市9家飲冰品「腸桿菌科」超標

▲北市衛生局113年第3波飲料及冰品不符合規定店家。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

現在正是飲冰品消費高峰，北市衛生局今日公布稽查散裝飲冰品配料結果，有9家不符規定，其中不乏知名品牌，包含甘蔗媽媽台北信陽店的招牌甘蔗冰沙、大苑子台北南昌店的芭樂梅、人从众厚切牛排台北光復店麥香紅茶、火鍋品牌荖子鍋內湖店的霜淇淋，都被檢出腸桿菌超標，限期改善也未改善，各依據《食安法》開罰3萬元。

北市衛生自今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，第3波共計抽驗115件（包括49件冰品、20件食用冰塊、31件飲料、14件熟配料及1件配料），依類別檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌），結果有9件經過限期改善仍不符合規定，都是腸桿菌科超標。

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▲人从众厚切牛排台北光復店提供的「麥香紅茶（不含冰塊及配料）」檢出腸桿菌科超標。（圖／北市衛生局提供）

知名連鎖品牌包含甘蔗媽媽台北信陽店的「招牌甘蔗冰沙（不含配料）」檢出腸桿菌科:2.1×10^3 CFU/mL；大苑子台北南昌店的「芭樂梅」檢出腸桿菌科:70 CFU/mL 、人从众厚切牛排台北光復店提供的「麥香紅茶（不含冰塊及配料）」檢出腸桿菌科:5.4×10^3 CFU/mL；火鍋品牌荖子鍋內湖店的「霜淇淋」檢出腸桿菌科:1.5x10^3 CFU/g；全數都超出標準的10 CFU/mL。

北市衛生局科長林冠蓁表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一。如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。

針對不符規定業者，北市衛生局依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲北市衛生局113年第3波飲料及冰品不符合規定店家名冊。（圖／北市衛生局提供）＊點圖放大