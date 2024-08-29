民團喊「加熱菸捐」助癌藥基金！拒菸團體：恐增百萬年輕人吸食

▲有團體以「加熱菸捐助獲得百億癌症新藥基金」為訴求上街遊行。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

政府規劃成立「百億癌症新藥基金」，今日有團體以「加熱菸捐助獲得百億癌症新藥基金」為訴求上街遊行，訴求「年增200億元菸捐稅、獲得百億癌症新藥基金」。對此，台灣拒菸聯盟指出，若此訴求成真，推估將新增106萬年輕人吸食加熱菸，賴總統提出的「健康台灣」岌岌可危。

針對加熱菸、電子煙等新興菸品，世界衛生組織（WHO）曾警告，菸草公司的目標很明確，就是讓年輕一代對尼古丁成癮，而新興菸品就是菸草公司的捷徑。為防範新興菸品的危害，目前台灣菸害防制法明文規定禁止電子煙，加熱菸則須通過上市審查才可販售。

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董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，加熱菸的行銷目標是35歲以下的年輕人，且8成以上的使用者終淪為雙重尼古丁使用者，去年3月22日菸害防制法施行，直至今年4月才陸續有菸草公司送審資料全備齊，但菸商隨即大推加熱菸速通過審查上市「即可增加200億元菸捐稅」、再推「立獲百億癌症新藥基金」等訴求。

林清麗說，特定團體為干擾衛福部進行的加熱菸上市審查，過去不斷遊說與宣傳「加熱菸是取代紙菸與用來戒菸」，若台灣一旦開放加熱菸，菸捐稅應「不增反減」，且菸商說「只要開放加熱菸，會年增超過200億菸捐稅」，這表示台灣將新增超過106萬的年輕人每天吸食一包加熱菸。

而針對送審查件，台灣拒菸聯盟也指出，依法菸捐稅並非加熱菸審查條件，廠商送審資料也不包括菸捐稅等資料，審查委員根本無法審查，這都是菸商為營利，施壓政府、犧牲年輕人健康，製造出的假議題，呼籲國健署依法行政，不可利用菸捐稅施壓審查委員。