子宮肌瘤易頻尿！中醫揭5習慣預防　1食物要少吃

▲預防子宮肌瘤，平時可多攝取五穀雜糧、芹菜、菇類等低脂肪食物。（示意圖／取自達志影像）

文／健康醫療網 記者張慈恩報導

子宮肌瘤是婦科中常見的疾病，雖然很少引起死亡，但卻帶給婦女很大的困擾，大多數的人長子宮肌瘤並不會有任何的症狀，或是症狀並不明顯，故有人終其一生都不自覺子宮長有肌瘤，會到醫院求診的人，多半是因為出現其他症狀，例如異常出血、頻尿，或是肌瘤已長到從肚皮上都可以摸得到。通常一個良性的肌瘤並不容易因延遲診斷而轉為惡性腫瘤，頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤會造成不孕的機會不高，約佔不孕症婦女的3%。所以一個不孕症的婦女，若發現子宮有肌瘤，絕不能輕易斷言其為不孕的原因。

子宮肌瘤透過中醫調理 有機會縮小同時改善症狀

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雖然子宮肌瘤不會立即危害健康與生命，但是當發現有子宮肌瘤產生時，仍須提高警覺，從中醫角度，積極改變子宮內在環境是很重要的，子宮肌瘤經過中醫調理與生活飲食的調整，是有機會讓子宮肌瘤縮小，改善症狀的。提醒有子宮肌瘤的女性，務必要做好生活與飲食的管理。

預防子宮肌瘤 中醫師提醒飲食宜忌

周宗翰中醫師分享日常預防子宮肌瘤的方法，還是應從規律運動、體重控制、少吃生冷食物、少肉多蔬、均衡飲食等習慣做起。而已罹患子宮肌瘤的婦女，平時則可多攝取五穀雜糧、海藻類，以及瘦肉、芹菜、菠菜、菇類等低脂肪食物，減少攝取含荷爾蒙的食物。

有子宮肌瘤者適合多吃山藥？多喝豆漿？

山藥有補肝、補腎的作用，由於山藥屬於薯芋科，以澱粉居多，有補充元氣之作用。不過，山藥裡有荷爾蒙雌激素以及類雌激素，會讓子宮內膜增生，若是女性荷爾蒙不穩定，同時有服用添加類雌激素的食物，將會破壞體內雌激素、黃體素平衡而造成病變，如子宮內膜異位、子宮肌瘤或是乳房纖維腫脹，因此這類女性不宜大量吃山藥。

周宗翰中醫師表示，黃豆、豆漿、豆腐雖然研究上有穩定女性賀爾蒙的功用，豆漿通常建議控制每日的飲用量（約300毫升以內），一個星期喝2到3次就好，喝過量恐誘發子宮肌瘤生長。此外子宮肌瘤的女性因為腹壓比一般人大，黃豆類屬於產氣食物，容易讓腹脹更為嚴重。

子宮肌瘤患者易頻尿 中醫臨床用這招緩解

子宮肌瘤患者容易有頻尿的情況，多半與腹壓大有關，而非子宮肌瘤壓迫到膀胱，中醫針灸與消導行氣的中藥如烏藥、神曲、麥芽、雞內金有改善頻尿的效果就在於減輕患者的腹壓。

周宗翰中醫師說明穩定荷爾蒙就可以改善肌瘤的狀態，最好的方式是運動，尤其是心肺運動，但若是患者的子宮肌瘤過大，就不適合做重量訓練以及提重物。平時可透過伸展運動和拉筋，來活絡氣血循環，改善腰痠、頻尿狀況。肥胖婦女是罹患子宮肌瘤的高危險群，因為肥胖女性體內的雌激素量較多，發生子宮肌瘤機會提高，若能減少體脂肪，可避免雌激素刺激肌瘤長大，平時可透過運動來增加熱量消耗，還可酌量食用辣椒、花椒、蒜等刺激性食材，有助提高人體基礎代謝率，穩定荷爾蒙和內分泌系統。

改善子宮環境預防子宮肌瘤首重溫暖子宮，改善寒濕環境，可使用薑艾薏苡仁粥

材料：老薑5片、艾葉各2錢，炒薏苡仁1 兩

作法：

1. 將老薑、艾葉，加水煎煮後取汁。

2. 將薏苡仁加適量水，煮至八分熟，加入藥汁同煮至熟，放溫即可食用。

食養分析：

此粥具有溫經、化瘀、散寒、除濕，適用於寒凝血滯型的子宮肌瘤患者。

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