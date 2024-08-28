健保總額下月協商！仍未交議案挨批　衛福部曝進度：政院核定中

▲健保總額下月審議。圖為健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，健保會下個月將進行總額協商，但是健保委員到目前仍未收到相關目標和範圍，民間團體甚至批評這是行政怠慢，恐阻礙協商討論。衛福部社保司司長劉玉娟今（28）日回應，行政院還在核定中，但一切都還在《健保法》規範的時程之內，並無拖延情形。

健保會每年會針對明年度的各部門總額進行協商，明年總額首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億，而高推估則是5.5%，相當9286億，更是有史以來最高。依往例衛福部會於7、8月提出明年度總額目標和範圍給健保會委員做準備，但這次遲遲不見資料，衛福部今日舉辦健保會也仍未提交議案，引發質疑。

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健保會表示，目前健保會也尚未收到資料，但總額各部門都會先依照衛福部所提報的內容進行草擬，內容也包含總統政見等內容，後續收到總額目標範圍議案資料，會再次確認，作業上沒有問題，委員們都很清楚，這部分不會有這麼大的影響。

劉玉娟則表示，目前總額行政院仍在核定當中，依照《健保法》第60條，總額只要在明年度三個月前審議通過，也就是說，10月之前開會協商就屬於法定的時間內。

劉玉娟坦言，今年相關程序確實有稍晚，往年高低推估會在今年3月、4月間提出，因為適逢520新政府上任、經歷相關首長更替之後才能拍板，但是沒有行政機關在時效上有怠惰，都依照法規時間內。她也強調，社保司相關行政速度快，只要核定後可以馬上銜接上。