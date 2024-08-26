認識主觀認知衰退警訊！專家籲注意5現象　提早預防認知障礙

▲玉里醫院職能治療科特邀長庚大學職能治療學系鄭嘉雄教授，分享在主觀認知衰退方面的研究成果。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「主觀認知衰退（Subjective Cognitive Decline, SCD）」是指個人自覺到記憶力或思考能力的下降，儘管在客觀的認知功能測驗中都顯示正常，這些自覺的變化仍然可能是嚴重問題的前兆。為精進臨床專業人員的職能，衛生福利部玉里醫院職能治療科特邀長庚大學職能治療學系鄭嘉雄教授，分享在主觀認知衰退方面的研究成果。

眾多研究顯示，這樣的階段可能預示在未來發展成輕度認知障礙（Mild ognitive Impairment, MCI）或失智症，玉里醫院呼籲民眾更須仔細關注自己的身心健康。

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鄭教授在分享中表示：「在主觀認知衰退階段中，除了日常生活中主觀的抱怨外，也能在腦神經影像中觀察到較差的神經反應，而其中對此感到特別憂慮的族群，除了在認知功能減退的現象更加明顯，未來發展成失智症的風險會較高，存活率也比較低。」

隨著年歲的增長，我們可能會發現記憶力減退，比以前容易忘東忘西，甚至忘記剛剛看過的新聞等等。這些變化，可能暗示著我們一種潛在的健康風險—— 雖然很多人認為這些變化只是自然老化的過程，但若符合以下5條件，則應該加強重視自己的感受與變化，並建議及早至神經內科或記憶門診尋求協助與諮詢：

1. 60歲以上

2. 5年內開始自覺認知功能的變化

3. 有明顯記憶力的減退

4. 對認知功能的變化感到擔憂

5. 周遭的家人、朋友也都有反應認知功能的退化

主觀認知衰退是較為新興的概念，於老年族群中也是十分重要的健康議題，其潛在風險和對長期照護需求的影響不容忽視，若發現自己符合主觀認知衰退的階段特徵，也不必過於憂

慮，醫療的及早介入對於延緩疾病的進展是有幫助的，透過職能治療，可以藉由運動和認知訓練改善認知功能，也能在調整生活作息及型態下，提升生活品質，邁向更健康的人生。

※醫療小百科：自覺認知功能減退問卷

●跟以前相比，您最近兩年是否覺得有下列記憶或認知能力(腦力)減退的情形?

1.您常常會找不到自己的物品（例如: 錢包、鑰匙、眼鏡等）。

2.您經常忘記與人約定的時間或看診的日期。

3.您對剛看過的新聞或電視節目不容易記得內容，或很快就忘記內容。

4.您常會忘記付水電費或銀行帳單。

5.您與人談話時，常找不到合適的字詞來表達自己的意思或想法。

6.您買東西時，很難算出總共該付多少錢或是應該找回多少錢。

7.您出門時容易走錯路或找不到方向。

8.您不容易專注做一件事，比以前容易分心。

9.您很難學會使用家中新添購的物品（如：家電用品或遙控器）。

10.您很難去計劃完成一件不是每天都會做的事情（如：安排聚會、規劃旅遊）

11.您同時做兩件事或是做從前沒做過的事情時，比以前容易感到焦躁。

12.您的家人或朋友是否曾提起或抱怨過你的記憶力大不如前。

