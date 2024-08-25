不只臉要防曬！眼睛長期暴露紫外線　醫揭4傷害：長時間開車小心

▲醫師提醒，夏天除了肌膚需要防曬，也建議戴太陽眼鏡保護眼睛 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張乃文／台北報導

夏天防曬除了身體與臉部，長時間暴露在紫外線下，也會影響眼睛健康。醫師表示，當眼睛受到紫外線侵害時間過久，可能導致眼睛表面灼傷、角膜發炎，進而引發眼部疾病或加速眼睛老化，平時可戴太陽眼鏡與帽子防曬，長時間開車者也要留意紫外線對眼睛的傷害。

眼科醫師謝嫣文說，夏天除了身體要記得擦防曬乳外，眼睛也極需防曬。她說，長時間暴露於紫外線下可能對眼睛造成嚴重傷害，可能導致眼睛表面的灼傷、角膜發炎，甚至是白內障等眼部問題；另外，眼睛的組織相對較脆弱，容易受到外界環境影響，若無適當的防曬措施，眼睛容易受到紫外線的侵害，進而引發眼部疾病或加速眼睛老化。

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謝嫣文列舉3種眼睛防曬的方式，包括選擇具有紫外線防護功能的太陽眼鏡；陽光強烈時，除了太陽眼鏡外，戴帽子也可為眼睛提供額外的遮蔽，因為帽沿能阻擋部分陽光直射到眼睛中。她提醒，在陽光最強烈的時間，通常是上午10點到下午2點，務必避免長時間暴露在陽光下，尤其是在沒有適當防護的情況。

還有一個是有些人會忽略的，謝嫣文表示，有時可能需要長時間開車，但車窗玻璃並不會完全阻擋紫外線，可考慮使用專門防曬的車用太陽眼鏡，或隔熱紙防護。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛說，紫外線對水晶體的傷害是長期累積的過程，長時間的紫外線曝曬，光線透過水晶體及視網膜中心黃斑部吸收，眼睛的晶狀體和角膜將受到損害，若未採取適當防護措施，久了就會導致白內障。

許粹剛指出，過去白內障的主要成因為老化，是年長者視力不良的最大威脅，但隨著國人長期依賴3C，造成用眼過度並曝露於紫外線下，導致白內障患者逐漸年輕化，另外，高度近視患者、眼睛受傷過的患者、曾接受過近視雷射手術的患者、糖尿病患等，也容易提早出現白內障。