運動一定傷膝蓋？醫師闢謠：「4種運動」可以保護膝蓋

▲很多人以為運動一定會磨損膝蓋。（示意圖／達志影像）

文／每日健康

很多人會覺得，做運動就一定會讓膝蓋磨損甚至受傷，有時候看到一些運動員傷到膝蓋的新聞，就會更強化這個印象。

然而事實上，適當的運動和正確的訓練能夠有效地強化膝蓋周圍的肌肉，提升膝蓋的穩定性，從而降低受傷的風險。王竣平醫師在其臉書專頁《復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制》介紹了4種可以保護膝蓋的運動：

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1. 深蹲

深蹲能夠增強大腿肌肉，尤其是股四頭肌，這有助於支撐和穩定膝蓋。在進行深蹲時，應確保膝蓋不超過腳尖，並保持背部挺直，以減少對膝蓋的壓力。

2. 單腿平衡訓練

單腿平衡訓練可以提升腿部肌肉的協調性和穩定性，同時加強膝蓋周圍的支撐肌肉。例如，可以嘗試站在一條腿上保持平衡，這樣有助於訓練膝蓋周圍的肌肉，提高膝蓋的穩定性。

3. 爬樓梯

爬樓梯是一種很好的有氧運動，也有助於強化腿部肌肉，特別是膝蓋周圍的肌肉。適度的爬樓梯可以提升膝蓋的柔韌性和穩定性，增加膝蓋的抗壓能力。但要注意速度要慢，步伐要穩，以避免反而對膝蓋造成傷害。

4. 腿部伸展運動

腿部伸展運動可以提高腿部肌肉的柔韌性和活動範圍，有助於減少膝蓋周圍的壓力和緊張。例如，可以坐在地板上，將一條腿伸直並向前彎曲，感受大腿後側和小腿肌肉的伸展。

透過這些針對性的運動，可以更好地保護膝蓋，提升腿部的力量和穩定性。記住，無論進行哪種運動，都應該以正確的姿勢和適度的強度來進行，這樣才能達到最佳效果。

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