「證件妹」吳佳穎曾被罵男人婆！　談林郁婷受歧視：她是台灣英雄

▲奧運國手連珍羚和吳佳穎分享曾經受過的歧視。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

許多人在日常生活中，受到歧視或刻板印象，卻因為潛藏在生活中的各種情境，不少人未察覺。但醫師表示，有些人認為只是開個小玩笑，無意中其實會傷害他人。奧運國手吳佳穎和連珍羚也分享從小到大曾遇過的歧視，曾因為體育成績較佳，被老師酸是「男人婆」；也提及當時拳擊金牌林郁婷面臨歧視時，國手間的私下互動。

今年巴黎奧運期間，因選手受到性別議題風波，引起各界對於歧視的討論。連珍羚今（21）日出席「日常歧視大調查」記者會時，談及自己過去受到歧視的經驗。她說，很常被認為因為是女生，若超過30歲，就要趕快退休、結婚或生小孩，聽起來似乎是關心，但背後就是一種歧視。

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提及此次受到龐大壓力的拳擊金牌林郁婷，連珍羚表示，私底下與郁婷有些互動，也了解她是非常專注在自己專項的選手，當時在選手村時，即便遇到她也不會特別談到這件事，但可以感受到她眼神堅定，排除這些聲音，最終也順利達到自己的目標。

射擊選手吳佳穎說，小時候曾因為運動細胞不錯，老師卻直接說「妳是男人婆」，那時候還只是國小的自己，回家後愈想愈難過，就哭了一整天；後來成為選手，也聽過不少聲音說「妳長得這麼漂亮，就不要當運動選手，去拍廣告就好了」但對他們而言，這些訓練都花了許多時間和精力，希望大家都能認真看待平常的運動表現。

吳佳穎表示，林郁婷堅持住所有壓力，並為台灣拿下很好的成績「是台灣英雄」，心理素質非常強大，這樣的抵抗外界歧視的力量是非常值得學習的。

台灣吉立亞醫藥和中華心理衛生協會共同發起「2024日常歧視大調查」，透過年齡、性別、性取向、婚姻伴侶狀態和學歷等議題的觀念與情境題，在2024年3月13日至3月21日間，共發出1000份問卷，調查18歲以上民眾，了解對於歧視的認知。其中在「學歷」和「性別」議題上，最常有不自覺的歧視態度。

調查發現，有65%的民眾表示，日常就曾遇過歧視言語或行為對待，另有53%民眾曾對他人做出歧視的舉動。

人會產生歧視的原因，中華心理衛生協會常務理事丘彥南說，從原生家庭、教育背景、社會文化等，都會承襲特定的價值觀念，而為了在有限時間內了解複雜、多元的人、事、物，人會用自己熟悉的方式進行分類，但過於簡化的理解過程，容易讓人誤以為某些群體生活樣貌就是自己想像的樣子，更在無意間冒犯別人。

丘彥南指出，歧視對於心理健康會帶來負面作用，更加深大眾對特定族群的偏頗看法，而壓力與焦慮的情緒增加，也可能會讓日常生活受到影響。

丘彥南認為，要預防歧視發生，自我可做到的事情包括察覺差異，尊重彼此，且換位思考、相互溝通，同時反思自己。