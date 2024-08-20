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拜拜食物容易壞？譚敦慈「揭2原因」：很快就熟了

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

▲拜拜時擺上桌的供品琳瑯滿目。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人都經歷過，中元普渡祭拜後的食物，似乎都特別容易壞，長輩總說是因為有好兄弟來吃過。對此，無毒教母譚敦慈指出，拜拜後食物容易壞，是因為正處農曆七月，室外溫度高、容易滋生細菌；而水果會特別容易變爛，則是祭拜時因很多種水果擺在一起，「手牽手」一起釋放乙烯，導致很快就熟了，「科學上來講是這樣」。

為什麼拜拜過的食物比較容易壞？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在健康零距離節目中解答，其中第一個原因是，食物容易滋生細菌的溫度為7～60°C，細菌能快速生長繁殖，又稱為食品的「危險溫度帶」，加上拜拜時節正處農曆七月，其實戶外溫度都非常高。

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▲家家戶戶會在鬼門開時，準備需要供品，讓好兄弟吃得開心。（示意圖／CFP）

▲天氣熱容易使食物腐敗。（示意圖／CFP）

提及拜拜後為何水果容易爛掉？譚敦慈則說，拜拜時大家習慣將多樣水果擺放在一起，然而水果有很多屬於後熟型，「手牽手」放在一起就會共同釋放出「乙烯」。她舉例，若把香蕉分成一根一根的，就會熟得比較慢；而如果把整串香蕉放在那，很快就會熟了。另外，蘋果和香蕉放在一起，香蕉很容易就會發黃變熟。

家醫科醫師陳柏臣也補充，有些水果會催熟其他的水果，就是上述的例子。

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