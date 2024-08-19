▲長壽專家分享7種食物，這些食物與長壽密切相關！。（圖／Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

美國克里夫蘭診所的羅伊森博士（Dr. Michael Roizen），堪稱是一位長壽專家，他宣稱擁有逆齡21年的驚人記錄。洛伊忍博士透過科學研究調整自己的生活方式，並分享了自己每周必吃的7種食物，這些食物與長壽密切相關。



現年78歲羅伊森撰寫過多本有關長壽的書籍，他向《商業內幕》（Business Insider）透露，儘管自己已經高齡78歲，然而「生物年齡」卻只有57.6歲。不過值得注意的是，目前學界對於如何定義與測量生物年齡，仍未達成共識。

羅伊森強調，雖然基因對人類的壽命影響極大，但「最重要的事情是，他們可以控制自己的壽命」。

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他進一步提到，2023 年發表於《自然》（Nature）期刊的一項研究顯示，長期採用有助延壽的飲食習慣，能顯著延長壽命。研究指出，這可能與參與者增加了全穀物、堅果和水果的攝取量，同時減少了含糖飲料和加工肉品的攝取有關。同時，他也分享了7種長壽食物：

▲食用酪梨有助於降低冠心病、心血管疾病風險。（圖／網路免費圖庫）

橄欖油：他每天都會攝取一湯匙。根據2022年《美國心臟病學會期刊》的一項研究，每天攝取半湯匙以上的橄欖油，可以降低19%的心血管疾病死亡風險、17%的癌症死亡風險，以及29%的神經退行性疾病死亡風險。此外，將橄欖油取代奶油、牛油等動物脂肪，還能進一步降低34%的死亡風險。



鮭魚、鱒魚：羅伊森每周會食用鮭魚或鱒魚。研究顯示，每周吃魚一到兩次可以降低各類疾病的死亡風險。鮭魚富含維他命D和Omega-3脂肪酸，這對於心臟健康、提供能量以及細胞修復都有重要作用。



黑巧克力：羅伊森的每日小甜點，他認為每天吃一點黑巧克力有助於降低血壓、膽固醇，並減少心臟病風險。



蘑菇：他每周至少吃五次。蘑菇含有一種稱為麥角硫因的抗氧化劑，被譽為「長壽維生素」，有助於減少冠狀動脈疾病和代謝性疾病的風險。



酪梨：研究發現，每週吃兩份酪梨可以降低冠心病和心血管疾病風險。

花椰菜：富含抗癌成分，有助於預防和治療各種慢性病。