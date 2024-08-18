醫：每天吃半顆酪梨　「高膽固醇」治好了！事實查核中心急說明

▲網傳「連3個月每天吃半顆酪梨，高膽固醇患者不藥而癒」？事實查核中心說明了。（圖／網路免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

近期有醫師分享個案，稱「連續3個月每天食用半顆酪梨，竟能有效改善高膽固醇問題」。然而，台灣事實查核中心訪問了振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群，他指出，酪梨確實富含膳食纖維和單元不飽和脂肪酸，有助於降低膽固醇，但由於其熱量較高，不適合所有人食用。

陳冠群進一步解釋，過去已有不少營養學家和專家針對非藥物降膽固醇效果進行研究，結果顯示，透過飲食調整，平均可降低10-20%的膽固醇濃度。然而，他強調，這並不意味著可以擅自以食物取代藥物。

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他指出，降膽固醇的食物通常分為兩大類：一類是富含膳食纖維的食物，能降低膽固醇的吸收，常見的有燕麥及部分豆類、蔬菜；另一類則是含有不飽和脂肪酸的食物，其中包括多元不飽和脂肪酸（如魚油、堅果油）和單元不飽和脂肪酸（如酪梨油、橄欖油等）。

▲每天半顆酪梨治高膽固醇？不宜擅自用食物取代藥物 。（圖／翻攝自事實查核中心）

陳冠群表示，酪梨兼具膳食纖維和單元不飽和脂肪酸，確實有助於降低膽固醇，但由於酪梨的熱量高，不建議所有人過量食用，更不宜以此取代藥物治療。他提醒，高膽固醇血症患者應審視自己的飲食習慣，減少攝取富含飽和脂肪酸的食物，並透過運動和減重來改善代謝，這些措施對於降低膽固醇均有顯著效果。

至於已經罹患心血管疾病或動脈硬化高風險的患者，陳冠群建議採取飲食、運動和藥物三管齊下的方式控制病情，並在穩定後與醫師討論是否繼續用藥，而非貿然以酪梨取代藥物。

此外，「好食課」執行長、營養師林士航也表示，酪梨富含單元不飽和脂肪酸，對心血管健康有益，但傳言稱「只靠吃酪梨就能治癒高血脂」實在有些誇大。他補充說，酪梨的油脂豐富，熱量也較高，每天適量食用可替代其他油脂來源，但若過量食用或未減少其他熱量攝取，可能導致體重增加，對健康反而不利。

林士航最後提醒，高血脂症患者是否需要服藥，應依據主治醫師的專業判斷，網路上流傳的個案分享並不適用於所有人，應謹慎對待。