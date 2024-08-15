鐵氟龍流感非「流感」　使用不沾鍋如何避害？一次看

▲吸入不沾鍋塗層在空燒燒焦後產生的燻煙，造成類似流感的症狀，近日在網路備受討論。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

近日「鐵氟龍流感」在網路受討論，然而它其實不是流感，而是吸入不沾鍋塗層在空燒燒焦後產生的燻煙，造成類似流感的症狀。鐵氟龍健康風險有哪些、該如何避免，中央社帶你一次看。

問：「鐵氟龍」是什麼？

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答：根據衛生福利部食品藥物管理署資料，不沾鍋鍋內塗有層聚四氟乙烯（PTFE）的塗料，俗稱「鐵氟龍（Teflon）」，具有耐高低溫（-190℃~260℃）、抗腐蝕等性能。因使用此塗料後，可於烹調時使用油量較少、且食物不易沾黏附著，讓鍋具較易清洗。

問：何謂「鐵氟龍流感」？

答：台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌澄清，這並不是一種流感，反而跟流感一點關係都沒有，也不會造成傳染，用流感稱呼，恐造成誤解。

楊振昌解釋，當聚合物遇到高溫，變成燻煙、煙霧狀，吸入後會造成發燒、頭痛、肌肉痠痛、倦怠，甚至肺炎等與流感相似的症狀，醫學上稱為「聚合物燻煙熱」。除了聚合物在高溫下會產生此情況，金屬也會造成「金屬燻煙熱」，多為職業暴露造成。

問：怎樣的情況會造成聚合物燻煙熱？

答：楊振昌說明，鐵氟龍塗料須加熱到約300℃甚至更高，才會產生煙霧、造成危害；意即只有在鍋子乾燒、燒到焦的情況下，才會發生，正常使用狀況下，不太可能發生。

問：使用鐵氟龍不沾鍋，還有什麼風險嗎？

答：食藥署指出，過去「鐵氟龍」塗層中含「全氟辛酸（PFOA）」，其在加熱至327℃時，溶出機率增加；因其可能造成肝臟損傷、影響內分泌系統，被國際癌症研究機構（IARC）定位為2B級致癌物，因此鐵氟龍才會被認為具有毒性。

不過根據環境部化學管理署網站資訊，現今PFOA在國內已是列管毒性化學物質，製造「鐵氟龍」的業者也已經在2015年起宣布停止使用。

問：如何安全使用不沾鍋？

答：楊振昌指出，鐵氟龍鍋具上的PFOA，會在塗層被破壞的情況下釋出，因此若鍋具上已有刮痕，切勿繼續使用。

食藥署也提醒，使用不沾鍋有3大要點。第1，避免高溫空燒，否則過度高溫恐破壞不沾鍋塗層；第2，避免刮傷鍋面，不建議使用金屬類鍋鏟，也應儘量避免用鋼刷清潔，並儘量不要烹煮有硬殼、硬骨的食材；第3，鍋面損傷應汰換，若使用時已開始有沾黏的狀況，或是塗層已有明顯刮傷或凹損，即可汰換不沾鍋。