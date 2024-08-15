總獎金高達36萬！北市推做「四癌篩檢」抽機車、萬元禮券

▲台北市衛生局呼籲，符合乳癌等公費篩檢對象踴躍參與篩檢。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

癌症是國人殺手，為降低癌症發生，國健署持續推動相關篩檢，台北市政府也在7月起「一起篩健康 揪i樂刮刮」癌症篩檢線上刮刮卡活動，如符合「大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌」活動篩檢資格者，即可參加線上刮刮樂，活動最大獎項包括Gogoro機車及超市萬元禮券，總獎金高達36萬元，活動時間到10月31日止。

依據衛福部國健署公布最新癌症發生情形，110年台北市男性大腸癌與女性乳癌標準化發生率最高。台灣癌症基金會張文震執行長表示，大腸癌及乳癌早期發現5年存活率高達9成以上，晚期發現僅剩2至3成，相關研究指出，定期公費四癌篩檢（大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌）可「早期發現，早期治療」降低3成以上死亡風險。

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對此，台北市衛生局黃建華局長指出，目前北市有1,132家癌症篩檢醫療院所，衛生局113年更推出140場社區整合式篩檢活動，提供市民社區便利健檢服務。

而為鼓勵市民定期篩檢，自7月1日起衛生局、台灣癌症基金會、台北市醫師公會及台北市藥師公會攜手合作，共同舉辦開心篩543「一起篩健康 揪i樂刮刮」線上刮刮樂活動，符合活動指定大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢資格的市民，只要在113年7月1日至10月31日期間完成篩檢，即可於活動網站參加線上刮刮樂，每完成1項篩檢可刮1次，完成2項篩檢則刮2次以此類推，篩越多刮越多，活動總獎勵高達36萬元。

【四癌篩檢資格】

1. 乳房X光攝影檢查：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次。

2. 子宮頸抹片檢查：30歲以上婦女，建議每3年1次。

3. 糞便潛血檢查：50至未滿75歲民眾，每2年1次。

4. 口腔黏膜檢查：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。