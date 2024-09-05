沒有紅蘿蔔！「高葉黃素食物Top10」出爐　第1名護眼又健骨

▲葉黃素可減少光線對眼睛感光細胞造成的傷害。（示意圖／視覺中國）

文：Hello醫師／曹嘉儀

醫學審稿：蔡正亮營養師

現代人大量且長時間使用3C產品，可能與一般戶外的紫外線（UV Light）一樣，長久不正常使用下，會傷害眼睛，提高白內障、老年性黃斑部病變等眼疾風險；在視力保健的營養素中，多數科學家同意，葉黃素具有吸收藍光的功能，減少光線對眼睛感光細胞造成的傷害；不過，國民健康署也提醒，後續仍有待更多實證研究證明其成效。

《Hello醫師》整理葉黃素含量最豐富的十大食物，藉由日常飲食就能輕鬆補充葉黃素，且除了葉黃素以外，還可同時攝取其他營養素，一起發揮作用，達到視力保健之目的。

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葉黃素是什麼？葉黃素功效

日常生活中3C產品如手機、電腦發出的藍光，會通過角膜，經過水晶體到達視網膜；長期照射之下，可能會引起氧化反應，產生自由基，損害視網膜細胞，進而提高白內障或黃斑部病變的風險。

葉黃素以外，另一種大家熟知的是「玉米黃素」；它與葉黃素同樣重要，也是構成視網膜黃斑部的重要成分；眾多研究指出，葉黃素、玉米黃素相輔相成，可吸收藍光，減少對視網膜造成的傷害。美國現今已有大型的前瞻性研究指出，補充葉黃素與玉米黃素，可能有助於降低或延緩老年性黃斑部病變及減少白內障的發病風險。

以下依據美國農業部的資訊，整理出含有豐富葉黃素的10種食物：

葉黃素食物1. 菠菜

菠菜含有豐富的葉黃素，每100克中含有11.3毫克；除了葉黃素外，菠菜另含有維生素A、C、鈣和鐵等豐富營養素，這些營養素均有助於維持骨骼健康。

《食品化學》期刊的研究發現，菠菜經熱水烹煮4分鐘後，就會減少40%的葉黃素，90分鐘後則減少90%；因此，料理時建議盡可能減少加熱時間，以避免葉黃素的流失。由於葉黃素為脂溶性成分，食用時，可加入少許油脂，提升吸收率。

該研究也發現，透過食物調理機，絞碎菠菜的纖維，能釋放出更多的葉黃素；此外，將菠菜切成條狀，加入沙拉或三明治中也可獲得相同的效果。

葉黃素食物2. 芥菜（煮熟）

芥菜又稱為「長年菜」，是過年常見菜餚；，每100克芥葉中含有10.4毫克的葉黃素，並含有豐富的維生素C和鈣質等營養素。

葉黃素食物3. 羽衣甘藍（煮熟）

羽衣甘藍不僅具有低熱量、高纖維及高營養等特點，也富含葉黃素，每100克的羽衣甘藍中，含有4.98毫克的葉黃素；此外，羽衣甘藍另含有豐富的維生素K、C和鈣質等營養素。

▲開心果含有葉黃素、植物固醇，可降低膽固醇。（示意圖／Pexels）

葉黃素食物4. 開心果（未烘焙）

開心果富含多元不飽和脂肪酸、維生素E和礦物質的鋅，每100克中，含有2.9毫克的葉黃素，同時也含有植物固醇，有助於降低膽固醇；此外，開心果的綠色果仁外面的紫色外皮，也是葉黃素和花青素豐富的來源。

葉黃素食物5. 豌豆（煮熟）

豌豆不僅纖維豐富，與其他蔬菜不同的是，每100克豌豆中含有5.15克的蛋白質、2.4毫克的葉黃素，因其豐富的纖維與蛋白質，豌豆的GI值也較低（僅45），故能讓人更有飽足感，因此受到減肥、健身族與糖尿病患者的歡迎。

葉黃素食物6. 大頭菜（煮熟）

大頭菜又稱蕪菁，在許多國家被廣泛種植，也是中式料理常見的菜餚，大頭菜煮熟後，每100克含有1.9毫克的葉黃素；此外，大頭菜也富含維生素C和鈣。

葉黃素食物7. 抱子甘藍（煮熟）

抱子甘藍是十字花科蔬菜中的一種，每100克抱子甘藍含有1.54毫克的葉黃素，此外還含有豐富的維生素C、維生素K和葉酸等營養素；研究發現，抱子甘藍還含有豐富的植物化學物質，例如硫化物和類胡蘿蔔素等，具有預防細胞病變及慢性疾病的特性。

葉黃素食物8. 蛋黃（煮熟）

除了蔬菜和堅果，蛋黃也含有豐富的葉黃素，因為母雞在餵養過程中，會攝取含有葉黃素的植物；每100克的蛋黃中含有1.13毫克的葉黃素。

此外，蛋黃還是良好的蛋白質來源，每100克有33.6克的蛋白質，並含有豐富的維生素D、維生素B12。

▼蛋黃為優質蛋白質，也含有豐富葉黃素。（示意圖／視覺中國）

葉黃素食物9. 綠花椰菜（煮熟）

花椰菜屬於十字花科蔬菜，每100克含有1.1毫克的葉黃素，並富含維生素C和膳食纖維，有助促進腸胃蠕動、調節免疫力。

葉黃素食物10. 南瓜（煮熟）

南瓜為秋季蔬菜，具有低熱量、高纖維的特色，每100克中含有1毫克的葉黃素，並含有維生素A、鋅及類黃酮，能幫助維持眼睛健康、提升抵抗力。

葉黃素食物料理方式：大火快炒、適量油脂

葉黃素具有脂溶性分子，一般不溶於水，且容易被光、熱和酸性環境分解，因此在料理富含葉黃素的食物時，建議透過大火、快煮，並加上適量油，才能提升吸收率。若是水果，可與堅果一起食用，增加吸收率。

葉黃素每日攝取量

依衛生福利部食品藥物管理建議，葉黃素每日攝取量應符合以下標準：

－一般食品：在每日食用量或每300克食品（未標示每日食用量者）中，其葉黃素之總含量不得高於9毫克。

－保健食品：型態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量之食品，在每日食用量中，其葉黃素之總含量不得高於30毫克。

本文獲《Hello醫師》授權轉載，原文：葉黃素食物排行》對眼睛好的蔬果「冠軍菠菜」這樣吃葉黃素最多

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